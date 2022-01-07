В Казахстане силовикам разрешили стрелять по людям на поражение

В пятницу в Казахстане армии дали указание стрелять на поражение по митингующим, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал "бандитами и террористами".

Источник: Tengrinews.kz

Прямая речь Токаева: "Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время".

Детали: Токаев выступил 7 января с третьим обращением после начала протестов в стране.

Во время обращения он пригрозил, что армия и силовики получили от него приказ открывать огонь на поражение.

На данный момент известно о как минимум 26 убитых, 18 раненых и более чем 3 тысячах задержанных.

Напомним:

Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию".

Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.

Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок".

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