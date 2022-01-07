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Власть Казахстана после прибытия российских военных почти подавила протесты

Пятница, 7 января 2022, 10:27
Скрин с видео Tengrinews.kz

Власти Казахстана заявляют, что почти удалось восстановить в стране "порядок".

Источник: Reuters и Bloomberg со ссылкой на слова президента Касим-Жомарта Токаева

Детали: Заявление Токаева прозвучало лишь через сутки после того, как Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.

По состоянию на утро пятницы силовики взяли под контроль улицы Алматы, а президент заявил, что "конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны". В то же время, утром 7 января возле центральной площади города Алматы еще можно было услышать выстрелы.

Президент Казахстана отметил, что "силы правопорядка работают настойчиво", а ситуацию на местах контролируют местные власти.

Токаев в очередной раз назвал протестующих "террористами" и пожаловался, что граждане используют оружие. Он добавил, что силовики будут работать до их "полной ликвидации".

Что предшествовало: 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". РФ позиционирует ОДКБ в качестве альтернативы НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Ранее не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое.
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию".
  • Чрезвычайное положение ввели на всей территории Казахстана.

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Темы: КазахстанмитингиРосcия
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