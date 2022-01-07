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Минобороны РФ показало переброску войск и вооружений в Казахстан

Пятница, 7 января 2022, 12:21
Минобороны РФ показало переброску войск и вооружений в Казахстан
фото Миноборони РФ

Российские самолеты доставили в Казахстан, где власть пытается подавить протесты, технику воздушно-десантных войск и "миротворцев".

Источник: РИА Новости и ТАСС со ссылкой на военное ведомство

Детали: Сообщается, что Москва перебросила военнослужащих и технику ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на 9 российских военно-транспортных самолетах.

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Российские СМИ опубликовали видео посадки Ил-76 Минобороны РФ на аеродроме Алматы в Казахстане.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Власти Казахстана заявляют, что им почти удалось подавить протесты в стране – в частности силовики взяли под контроль улицы Алматы. В то же время, утром 7 января возле центральной площади города Алматы еще можно было услышать выстрелы.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента Владимира Путина за содействие в подавлении митингов по всей стране.

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Темы: КазахстанРосcияоружие
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