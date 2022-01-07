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Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию РФ в Казахстане

Пятница, 7 января 2022, 13:58
Захват Крыма российскими войсками в 2014 году, фото ATR

Миссию войск ОДКБ в Казахстане возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который организовывал военную операцию по оккупации Крыма.

Источник: Интерфакс со ссылкой на представителя российского Министерства обороны Игоря Конашенкова

Детали: Сердюков руководил операцией по захвату Крыма Россией весной 2014 года, а в 2019-м он возглавил российскую военную группировку в Сирии.

Сообщается, что именно Сердюков будет возглавлять "миротворцев" в Казахстане. Он является командующим Воздушно-десантными войсками ВС России, имеет звание генерал-полковника.

Генерал-полковник Андрей Сердюков
Генерал-полковник Андрей Сердюков
Фото МО РФ

По словам Конашенкова, срок действия "миссии" в Казахстане ограничен, но конкретных дат пока не сообщают.

На данній момент известно, что в переброске российских военных в Казахстан задействованы 75 российских военно-транспортных самолетов – Ил-76 и Ан-124, а переброска идет круглосуточно.

В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ РФ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ и 31-й отдельной бригады ВДВ РФ. По словам Конашенкова, все они "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".

Прямая речь: "Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов".

Напомним:

В Казахстане армии дали указание стрелять на поражение по митингующим, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал "бандитами и террористами".

Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что почти подавили протесты и восстановили "порядок".

Темы: КазахстанРосcияоккупацияКрым
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