Франция и Германия инициируют "нормандскую" встречу в ближайшие недели
Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате в течение нескольких недель.
Источник: президент Франции Эмануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов Французского председательства ЕС на следующие полгода, передает Укринформ
Прямая речь: "Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель…
Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигаться вперед по этим ключевым направлениям".
Детали: Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в совете ЕС будет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.
Справка: В последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 после трехлетнего перерыва.
В марте текущего года должна состояться встреча лидеров ЕС в формате Европейского Совета, которая рассмотрит важнейшие вопросы европейской автономии в сфере обороны и безопасности и должна принять предложенный Еврокомиссией стратегический компас ЕС.
Предыстория:
- 12 октября в Париже заявили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
- Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- В то же время Лавров заявил, что встречи министров в Нормандском формате в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".
- 4 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия направила свои предложения Германии, Франции и Украине относительно того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. По мнению Кулебы, эти предложения лишь подтверждают, что Россия продолжает избегать встреч.