Франция и Германия инициируют "нормандскую" встречу в ближайшие недели

Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате в течение нескольких недель.

Источник: президент Франции Эмануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов Французского председательства ЕС на следующие полгода, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель…

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Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигаться вперед по этим ключевым направлениям".

Детали: Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в совете ЕС будет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

Справка: В последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 после трехлетнего перерыва.

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В марте текущего года должна состояться встреча лидеров ЕС в формате Европейского Совета, которая рассмотрит важнейшие вопросы европейской автономии в сфере обороны и безопасности и должна принять предложенный Еврокомиссией стратегический компас ЕС.

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