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Франция и Германия инициируют "нормандскую" встречу в ближайшие недели

Пятница, 7 января 2022, 16:09
Эмануэль Макрон, ФОТО: GETTY IMAGES

Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате в течение нескольких недель.

Источник: президент Франции Эмануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов Французского председательства ЕС на следующие полгода, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель…

Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигаться вперед по этим ключевым направлениям".

Детали: Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в совете ЕС будет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

Справка: В последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 после трехлетнего перерыва.

В марте текущего года должна состояться встреча лидеров ЕС в формате Европейского Совета, которая рассмотрит важнейшие вопросы европейской автономии в сфере обороны и безопасности и должна принять предложенный Еврокомиссией стратегический компас ЕС.

Предыстория:

  • 12 октября в Париже заявили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
  • Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • В то же время Лавров заявил, что встречи министров в Нормандском формате в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".
  • 4 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия направила свои предложения Германии, Франции и Украине относительно того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. По мнению Кулебы, эти предложения лишь подтверждают, что Россия продолжает избегать встреч.

Темы: ФранцияГерманиянормандский формат
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