США готовы обсуждать с Россией размещение своих ракет в Европе – WP
На предстоящих переговорах с Москвой представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений.
Источник: Washington Post со ссылкой на свои источники
Детали: По данным издания, США на переговорах с Россией готовы обсуждать вопрос размещения ракет и масштабы учений в Европе, так как эти вопросы беспокоят Москву.
Кроме того, Соединенным Штатам важно выяснить, действительно ли Кремль готов пойти на деэскалацию относительно Украины, или новые требования - это лишь тактика затягивания.
Вашингтон готов выслушать все предостережения и обеспокоености Москвы, но лишь в обмен на то, что позиция США также будет услышана.
Предыстория: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере национальной безопасности сообщало, что Вашингтон составляет список вариантов изменения позиции вооруженных сил в Европе для обсуждения с Россией на переговорах. По словам источников, если Россия захочет обсудить сокращение своего присутствия в регионе, США готовы обсудить конкретные шаги.
Напомним:
- Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной.
- В понедельник в Женеве должна состоятся российско-американские переговоры о стратегической стабильности, а в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.
- Россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО, в том числе недопуск Украины в Альянс.