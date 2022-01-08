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США готовы обсуждать с Россией размещение своих ракет в Европе – WP

Суббота, 8 января 2022, 20:58
Владимир Путин и Джо Байден, фото Getty Images

На предстоящих переговорах с Москвой представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений.

Источник: Washington Post со ссылкой на свои источники

Детали: По данным издания, США на переговорах с Россией готовы обсуждать вопрос размещения ракет и масштабы учений в Европе, так как эти вопросы беспокоят Москву.

Кроме того, Соединенным Штатам важно выяснить, действительно ли Кремль готов пойти на деэскалацию относительно Украины, или новые требования - это лишь тактика затягивания.

Вашингтон готов выслушать все предостережения и обеспокоености Москвы, но лишь в обмен на то, что позиция США также будет услышана.

Предыстория: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере национальной безопасности сообщало, что Вашингтон составляет список вариантов изменения позиции вооруженных сил в Европе для обсуждения с Россией на переговорах. По словам источников, если Россия захочет обсудить сокращение своего присутствия в регионе, США готовы обсудить конкретные шаги.

Напомним:

  • Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной.
  • В понедельник в Женеве должна состоятся российско-американские переговоры о стратегической стабильности, а в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.
  • Россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО, в том числе недопуск Украины в Альянс.

Темы: СШАРосcияНАТОЕСУкраина
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