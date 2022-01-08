Издание NYT опубликовало карту расположения российских войск на границе Украины
Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной.
Источник: The New York Times
Детали: Как пишет издание, эти войска представляют угрозу эскалации конфликта с соседним государством и "открытия нового фронта".
По информации издания, они окружают Украину с трех сторон.
На карте указан род войск, их численность, разновидности техники.
Издание отмечает, что карта составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков.
По оценкам издания, сделанным на основе данных спецслужб США, Кремль разработал операцию с привлечением 175 тысяч военных.
Как отмечает NYT, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.
Издание сообщает, что 2 группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).
Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.
Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", отмечает издание.
Кроме того, еще есть расположения военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.
Предыстория:
- Впервые о наращивании российских войск РФ возле украинской границы сообщила The Washington Post.
В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
- Издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября в подтверждение того, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.
- Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заверил, что украинские войска готовы к эскалации конфликта со стороны России.