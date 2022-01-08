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Издание NYT опубликовало карту расположения российских войск на границе Украины

Суббота, 8 января 2022, 04:57
Издание NYT опубликовало карту расположения российских войск на границе Украины
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной.

Источник: The New York Times

Детали: Как пишет издание, эти войска представляют угрозу эскалации конфликта с соседним государством и "открытия нового фронта".

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По информации издания, они окружают Украину с трех сторон.

На карте указан род войск, их численность, разновидности техники.

Издание отмечает, что карта составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков.

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По оценкам издания, сделанным на основе данных спецслужб США, Кремль разработал операцию с привлечением 175 тысяч военных.

Как отмечает NYT, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.

Издание сообщает, что 2 группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).

Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", отмечает издание.

Кроме того, еще есть расположения военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.

 

Предыстория:

  • Впервые о наращивании российских войск РФ возле украинской границы сообщила The Washington Post.
    В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
  • Издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября в подтверждение того, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.
  • Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заверил, что украинские войска готовы к эскалации конфликта со стороны России.

Темы: РосcияУкраина
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