Издание NYT опубликовало карту расположения российских войск на границе Украины

Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной.

Источник: The New York Times

Детали: Как пишет издание, эти войска представляют угрозу эскалации конфликта с соседним государством и "открытия нового фронта".

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По информации издания, они окружают Украину с трех сторон.

На карте указан род войск, их численность, разновидности техники.

Издание отмечает, что карта составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков.

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По оценкам издания, сделанным на основе данных спецслужб США, Кремль разработал операцию с привлечением 175 тысяч военных.

Как отмечает NYT, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.

Издание сообщает, что 2 группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).

Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", отмечает издание.

Кроме того, еще есть расположения военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.

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