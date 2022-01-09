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США назвали новые меры, чтобы сдерживать вторжение России в Украину – СМИ

Воскресенье, 9 января 2022, 01:15
фото: Getty Images

Соединенные Штаты готовят экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Источник: The Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников США

Детали: Источники издания утверждают, что "Россия будет сильно поражена экономическими санкциями, если она вторгнется в Украину".

В дополнение к прямым санкциям против российских организаций, эти санкции могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.

По словам чиновников, Россия может быть добавлена в наиболее ограниченную группу стран экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Администрация обнародовала в субботу некоторые детали своих планов в преддверии дипломатических переговоров США и России в Швейцарии в понедельник.

Чиновники заявили, что любые договоренности будут касаться того, чтобы Россия упразднила угрозы Украине, и что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО.

Чиновники также заявили, что нет шансов, что США снизят свое военное присутствие или арсенал в Восточной Европе, как того требует Россия.

В случае российского вторжения в Украину "мы – в координации с нашими союзниками и партнерами – немедленно нанесем серьезные и огромные санкции экономике России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля", – сказал чиновник на правах анонимности.

Кроме санкций в отношении энергетики и потребительских товаров, США и их союзники рассматривают возможность запрета на экспорт в Россию электронных технологий, программного обеспечения и сопутствующих технологий.

Санкции могут распространиться на авиационную электронику, станки, смартфоны, игровые консоли, планшеты и телевизоры.

Такие санкции могут быть направлены на секторы обороны и гражданской авиации, что ударит по высокотехнологичным амбициям России в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Несмотря на такую позицию США и НАТО продемонстрировали готовность искать компромиссы по связанным вопросам.

"Мы думаем, что мы можем по крайней мере изучить возможность достижения прогресса (в переговорах – ред.) с россиянами", – сказал чиновник в субботу. Однако он добавил, что "в этих переговорах не будет жестких обязательств".

Напомним:

  • На предстоящих переговорах с Москвой представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений.
  • В понедельник в Женеве должна состоятся российско-американские переговоры о стратегической стабильности, а в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.
  • Россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО, в том числе недопуск Украины в Альянс.

Темы: СШАРосcиясанкции
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