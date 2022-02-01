Готовится новая встреча советников "нормандской четверки" в Берлине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой встрече советников лидеров Нормандского формата, которую планируют провести в Берлине.

Об этом глава государства сказал на торжественном заседании по случаю открытия седьмой сессии Верховной рады, сообщает "Европейская правда".

"Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление.

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Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, я надеюсь, будет договоренность по поводу проведения встречи лидеров "нормандской четверки", - заявил президент Зеленский.

Последняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата состоялась 26 января в Париже. Президент Зеленский назвал характер встречи конструктивным.

Об итогах этой встречи читайте в статье: Опасная Нормандия: кто и как давил на Ермака во время встречи в Париже