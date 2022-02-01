Разоблаченный на взятке нардеп Кузьминых скрылся от следствия в больнице – НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро призвали народного депутата Сергея Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, не игнорировать вызовы в правоохранительные органы.
Источник: прессслужба НАБУ
Дословно: "НАБУ и САП призывают народного депутата прекратить игнорировать вызовы правоохранителям и не бояться закона".
Детали: Официально в ведомствах не называют имени нардепа, о котором идет речь, однако источник "Украинской правды" в специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердил, что речь идет о Сергее Кузьминых.
Сообщается, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля и не явился к правоохранителям.
31 января человек, представившейся адвокатом нардепа, сообщил, что депутат находится в заведении здравоохранения и по вызову не прибудет, хотя, по закону нардеп должен сообщить об этом лично.
Дословно: "Уважительной причиной неприбытия человека по вызову, среди прочего, является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение.
Сам факт пребывания в заведении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.
Предыстория:
- 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" при получении 558 тыс. грн взятки.
- Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ДБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.