Разоблаченный на взятке нардеп Кузьминых скрылся от следствия в больнице – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро призвали народного депутата Сергея Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, не игнорировать вызовы в правоохранительные органы.

Источник: прессслужба НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП призывают народного депутата прекратить игнорировать вызовы правоохранителям и не бояться закона".

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Детали: Официально в ведомствах не называют имени нардепа, о котором идет речь, однако источник "Украинской правды" в специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердил, что речь идет о Сергее Кузьминых.

Сообщается, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля и не явился к правоохранителям.

31 января человек, представившейся адвокатом нардепа, сообщил, что депутат находится в заведении здравоохранения и по вызову не прибудет, хотя, по закону нардеп должен сообщить об этом лично.

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Дословно: "Уважительной причиной неприбытия человека по вызову, среди прочего, является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение.

Сам факт пребывания в заведении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.

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