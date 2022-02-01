В ходе массовых беспорядков в Киеве могли применить гранаты – МВД
Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал новые детали по разоблачению организаторов массовых беспорядков, отметив, что рассматривалось применение боевых гранат.
Источник: телеканал "Дом" с комментарием Енина
Прямая речь Енина: "Нас чрезвычайно огорчил тот факт, что, кроме основной группы, в составе общественного мероприятия должна быть запасная группа, которая, по словам заказчика, должна была "подстраховать" действия основной.
Безусловно, Национальная полиция еще долго могла бы наблюдать и осуществлять "подконтрольную деятельность" в отношении этих злоумышленников, если бы не тот факт, что "подстрахованием" можно было бы предположить что угодно: вплоть до боевых гранат и некоторых других "сюрпризов", которые угрожали бы жизни и здоровью киевлян".
Детали: Чиновник добавил, что основные планы охватывали применение бутафорской крови, огнетушителей и файеров, которые должны спровоцировать нестабильность.
Кроме того, по его словам, планировали жечь шины, которые, по мнению организаторов, должны повлечь за собой агрессивные стычки с правоохранителями, а впоследствии начать делать огласку о якобы "жертвах" стычек.
Енин сказал, что в полицию обратился один из подозреваемых, занимающийся организацией митингов за деньги. Его якобы удивили очень высокие цены заказчиков.
Следствие совместно со Службой безопасности проверяет информацию о связи организаторов этих беспорядков с российскими спецслужбами. Также следователи ищут лиц, которые хотели привлечь к организации подобных беспорядков в других городах Украины.
Предыстория:
- 31 января полиция заявила, что раскрыла подготовку массовых беспорядков под Офисом президента. Планировали привлечь около 5 тысяч участников, в том числе полторы тысячи "титушек". В ходе провокаций должны были пролить бутафорскую кровь, которая стала бы поводом для ещё большей агрессии. За день до этого, 30 января в полиции заявили, что задержали организаторов этой провокации.
- Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что беспорядки готовил бывший полковник полиции Юрий Голубан, подозреваемый в сотрудничестве с российскими боевиками на Донбассе.