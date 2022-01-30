Полиция задержала лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине

Нацполиция заявила о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины.

Источник: Национальная полиция

Детали: В полиции не приводят других подробностей, однако анонсируют брифинг по этому поводу в понедельник в 10 часов утра.

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Дословно: "Завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины".

Что предшествовало: 28 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности задержанного ранее агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе.

В тот же день СБУ заявила о разоблачении очередного вражеского агента в Киеве, завербованного боевиками так называемого "МГБ ДНР", контролируемого российскими спецслужбами.