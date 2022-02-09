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Россия запланировала блокаду в Черном и Азовском морях – СМИ

Среда, 9 февраля 2022, 19:41
Иллюстративное фото русского военного флота. Фото: getty images

Эксперты утверждают, что Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей.

Источник: facebook-страница руководителя организации "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко

Прямая речь Клименко: "Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов.

Черное море в северо-западной части перекрывается к границе территориального моря Украины (12 миль – морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края".

Детали: Эксперт добавляет, что российское военное командование запретило судоходство в этих участках из-за якобы запланированных артиллерийских и ракетных учений их флота.

Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.

По словам Клименко, Россия раньше не блокировала такие большие участки, через которые проходят важные морские пути в украинские порты.

Россия запретила проход суден в участках, выделенных красным цветом
Россия запретила проход суден в участках, выделенных красным цветом
Карта: Институт Черноморских стратегических исследований

Предыстория: 

  • 8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
  • СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
  • Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.

Украинская правда
Темы: Черное мореАзовское мореРосcияфлот


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