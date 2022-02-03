Резников: Вероятность эскалации от России низкая, западные партнеры изменили риторику

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что сейчас вероятность нападения России на Украину оценивается как низкая и даже США перестают называть вторжение неотвратимым.

Источник: Резников на брифинге 3 февраля

Прямая речь: "По сравнению с пятницей существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло… И вдоль границы с Беларусью не наблюдаем формирования ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая.

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Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают порядка 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и прилегающих районов Российской Федерации, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма".

Детали: Резников отметил, что происходит переброска подразделений РФ на полигоны в Крыму, в Воронежской области и так далее.

"6 российских десантных кораблей из северного Балтийского флота продолжают совершать переход по Средиземному морю и, по нашим данным, должны зайти в сирийский порт Тартус. Не исключено, что они могут дальше пойти в сторону Черного моря", – отметил Резников.

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В то же время, в Крыму "формирование милитарных группировок не зафиксировано", хотя милитаризация полуострова продолжается, сказал министр.

На Донбассе, по данным украинской разведки, продолжается ротация боевиков и поставка оружия и горюче-смазочных материалов из России. Разведка также сообщает, что в рядах боевиков есть страх из-за пропаганды россиян о якобы подготовке наступления из Украины.

Прямая речь: "Хочу обратить внимание на то, что и наши западные партнеры, стратегические партнеры изменили свою риторику. Вы можете услышать это в словах секретаря Белого дома. Сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово "imminent" как "неотвратимое" относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике.

Об этом мы говорим уже несколько недель: угроза есть, риски есть, они с 2014 года есть. Но угрозы неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас на данный момент не наблюдается.

Поэтому оснований для паники, страха, бегства, складывания каких-то чемоданов – нет".

Этому предшествовало: На днях СМИ писали о том, что между лидерами США и Украины якобы возник спор об оценках вероятности нападения России на Украину. В Офисе президента Украины это опровергли, однако Владимир Зеленский собрал иностранных журналистов, чтобы донести до Запада обеспокоенность тем, что там переоценивают угрозу и сеют панику.

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину неизбежным.

"Мы прекратили использовать его (слово imminent – ​​ред.), потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение", – пояснила она.