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СБУ готовит базу для наложения санкции на канал Мураева – источники

Четверг, 27 января 2022, 09:33
Фото liveam.tv

Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала НАШ, принадлежащего политику Евгению Мураеву.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Как рассказывают источники УП, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на "НАШем" и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.

На днях петиция о блокировке этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что в Совбезе готовы рассматривать санкции против "НАШего", как только получат представление от СБУ.

Предыстория:

  • Британское МИД заявило, что Кремль хочет пророссийского руководства в Украине – и Евгения Мураева якобы рассматривает как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины.
  • Сам Мураев называл это глупостью и подчеркивал, что он находится под санкциями РФ. Он также заявил, что Украина – самостоятельное, независимое государство, которое должно само решать свою судьбу.

Темы: МураевсанкцииСБУСНБО


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