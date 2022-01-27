СБУ готовит базу для наложения санкции на канал Мураева – источники

Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала НАШ, принадлежащего политику Евгению Мураеву.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Как рассказывают источники УП, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на "НАШем" и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Реклама:

На днях петиция о блокировке этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что в Совбезе готовы рассматривать санкции против "НАШего", как только получат представление от СБУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ