СБУ готовит базу для наложения санкции на канал Мураева – источники
Четверг, 27 января 2022, 09:33
Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала НАШ, принадлежащего политику Евгению Мураеву.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: Как рассказывают источники УП, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на "НАШем" и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.
На днях петиция о блокировке этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента.
Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что в Совбезе готовы рассматривать санкции против "НАШего", как только получат представление от СБУ.
Предыстория:
- Британское МИД заявило, что Кремль хочет пророссийского руководства в Украине – и Евгения Мураева якобы рассматривает как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины.
- Сам Мураев называл это глупостью и подчеркивал, что он находится под санкциями РФ. Он также заявил, что Украина – самостоятельное, независимое государство, которое должно само решать свою судьбу.