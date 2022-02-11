Пик волны: в Украине 41 229 больных Covid и 236 умерших за сутки

За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 случаев инфицирования коронавирусом и 236 смертей от Covid-19.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: В последние два дня количество новых случаев заболевания колеблется в пределах 41 тысячи и не превышает антирекорд, зафиксированный неделю назад: 4 февраля было 43 778 случаев. Смертей стало больше, чем неделю назад (было 174 смерти), а госпитализаций меньше.

За последние сутки в больницы положили 3 936 больных (неделю назад было 4 328 госпитализированных), выздоровели 20 850 человек (неделю назад – 9 497 человек).

Среди 41,2 тысяч больных – 3 369 детей и 1247 медработников.

Столица Киев снова на первом месте по распространению эпидемии с новым рекордом: 4104 случая за сутки. В Одесской области – 4096 случаев, во Львовской – 2951, Днепропетровской – 2418, Харьковской – 1995.

Летальных случаев тоже больше всего в Киеве – 32, за ним следуют Львовская (25), Днепропетровская (15), Донецкая и Запорожская (по 12), Полтавская и Черновицкая (по 11) области.

За все время пандемии в Украине коронавирус лабораторно подтвердили 4 462 970 раз, зафиксировали 3 750 826 выздоровлений. Но коронавирусная болезнь унесла 102 403 жизни (2,3% от всех болевших).

Прививки против коронавируса в Украине сделали 15 541 413 человек: одной дозой вакцины – 15 541 411 человек, двумя дозами – 14 900 578 человек, тремя дозами – 532 850 человек.

Напомним: 10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на пике заболеваемости новой волной Covid-19. Ранее он прогнозировал спад волны в марте-апреле.

По показателям 9 февраля Украина была по заболеваемости Covid на 15 месте в мире и на 9 в Европе, а по смертности – на 9 месте в мире и на 5 в Европе.