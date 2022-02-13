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Нардепов просят вернуться в Украину, чтобы не пропустить заседания Рады

Воскресенье, 13 февраля 2022, 13:23
Нардепов просят вернуться в Украину, чтобы не пропустить заседания Рады
ВР, фото Getty Images

Офис президента и руководство парламента просят всех депутатов, в том числе и от партии "Слуга народа", вернуться в страну как можно скорее.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Детали: 12 февраля Офис президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии "Слуга народа" вернуться в страну до ночи 14 февраля.

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По данным УП, по состоянию на утро за границей находились 37 нардепов, практически половина из которых – "слуги".

Еще в субботу стало известно, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7. Источники Украинской правды подтвердили, что Стефанчук отказывается подписывать нардепам какие-либо командировки за границу – в том числе на предстоящую неделю.

Глава ВР отдельно обратился ко всем главам фракций, чтобы они обеспечили максимальную явку народных избранников на заседаниях парламента.

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Более того, руководители фракции СН обратились ко всем депутатам с отдельной просьбой обеспечить максимальную явку уже с понедельника, 14 февраля. Те, кто сейчас за границей, возвращаются в Украину, в том числе, чтобы не попасть под отмену рейсов и присутствовать на заседаниях ВР.

Напомним:

  • Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
  • Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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