СМИ: Администрация Байдена намерена вывезти весь персонал из Киева за следующие 48 часов
Администрация президента США Джо Байдена готовится вывезти весь свой персонал из Киева в течение максимум двух дней.
Источник: источники CBS News
Дословно: "Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что администрация Байдена готовится вывезти весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов".
UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai
— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2022
Что предшествовало: 12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важных должностей, выехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве приостановлены.
Предыстория:
- 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников. Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены последовать примеру США и Британии.
- 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации, и повторили этот призыв и после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он призывал "не нагнетать панику" относительно войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины, и назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.
- 8 февраля стало известно, что посольство США в Киеве рассматривает планы на случай возможного нападения России и рассматривает возможность переезда в Западную Украину.