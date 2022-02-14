Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Администрация Байдена намерена вывезти весь персонал из Киева за следующие 48 часов

Понедельник, 14 февраля 2022, 01:45
СМИ: Администрация Байдена намерена вывезти весь персонал из Киева за следующие 48 часов
ФОТО: GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена готовится вывезти весь свой персонал из Киева в течение максимум двух дней.

Источник: источники CBS News

Дословно: "Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что администрация Байдена готовится вывезти весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов".

Реклама:

Что предшествовало: 12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важных должностей, выехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве приостановлены.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: