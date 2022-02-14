Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: Администрация Байдена намерена вывезти весь персонал из Киева за следующие 48 часов

Понедельник, 14 февраля 2022, 02:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена готовится вывезти весь свой персонал из Киева в течение максимум двух дней.

Источник: источники CBS News

Дословно: "Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что администрация Байдена готовится вывезти весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов".

Что предшествовало: 12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важных должностей, выехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве приостановлены.

Предыстория:

Темы: СШАБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – разведка

Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации

Залужный обратился к жителям ОРДЛО: Вас используют

Все новости...
США
Советник Байдена: США публикуют разведданные, чтобы остановить войну, а не начать
Посольство США эвакуируют из Киева во Львов
США выводят своих сотрудников в ОБСЕ с Востока Украины
Последние новости
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
22:07
Новости экономики: откаты на дорогах, транш от МВФ
21:51
Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке
21:47
Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль
21:40
НБУ не изменил официальный курс гривни к евро
21:31
Посольство Британии временно переезжает во Львов
21:24
Въезды и выезды в Киев на 100% оборудованы камерами – КГГА
21:19
Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду
Все новости...