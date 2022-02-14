СМИ: Администрация Байдена намерена вывезти весь персонал из Киева за следующие 48 часов

Администрация президента США Джо Байдена готовится вывезти весь свой персонал из Киева в течение максимум двух дней.

Источник: источники CBS News

Дословно: "Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что администрация Байдена готовится вывезти весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов".

Реклама:

UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2022

Что предшествовало: 12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важных должностей, выехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве приостановлены.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: