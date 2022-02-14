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ЗМІ: Адміністрація Байдена має намір вивезти весь персонал з Києва за наступні 48 годин

Понеділок, 14 лютого 2022, 01:45
ЗМІ: Адміністрація Байдена має намір вивезти весь персонал з Києва за наступні 48 годин
ФОТО: GETTY IMAGES

Адміністрація президента США Джо Байдена готується вивезти увесь свій персонал з Києва протягом щонайбільше двох днів.

Джерело: джерела CBS News

Дослівно: "Декілька дипломатичних джерел повідомили CBS News, що адміністрація Байдена готується вивезти весь американський персонал з Києва протягом наступних 24-48 годин".

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Що передувало:  12 лютого Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві, з 13 лютого консульські послуги в посольстві призупинені.

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Теми: СШАБайден
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