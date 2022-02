ЗМІ: Адміністрація Байдена має намір вивезти весь персонал з Києва за наступні 48 годин

Адміністрація президента США Джо Байдена готується вивезти увесь свій персонал з Києва протягом щонайбільше двох днів.

Джерело: джерела CBS News

Дослівно: "Декілька дипломатичних джерел повідомили CBS News, що адміністрація Байдена готується вивезти весь американський персонал з Києва протягом наступних 24-48 годин".

UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai