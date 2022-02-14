ЗМІ: Адміністрація Байдена має намір вивезти весь персонал з Києва за наступні 48 годин
Понеділок, 14 лютого 2022, 01:45
Адміністрація президента США Джо Байдена готується вивезти увесь свій персонал з Києва протягом щонайбільше двох днів.
Джерело: джерела CBS News
Дослівно: "Декілька дипломатичних джерел повідомили CBS News, що адміністрація Байдена готується вивезти весь американський персонал з Києва протягом наступних 24-48 годин".
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UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2022
Що передувало: 12 лютого Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві, з 13 лютого консульські послуги в посольстві призупинені.
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Передісторія:
- 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників. Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.
- 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей закликі після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали передчаснимрішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.
- 8 лютого стало відомо, що посольство США у Києві розглядає плани на випадок можливого нападу Росії і розглядає можливість переїзду до Західної України.