Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Евгений КизиловВторник, 15 февраля 2022, 11:43
Госдума попросила Путина признать ОРДЛО
Владимир Путин, фото Getty Images

Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

Реклама:

Авторы проекта – депутаты из Коммунистической партии.

Также документ предполагает скорейшее проведение переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

По словам Володина, депутаты считают, что признание "республик" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей от внешних угроз.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: В СМИ, в том числе и зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

Предыстория: 19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористические "ЛНР" и "ДНР".

На рассмотрении Госдумы был еще один похожий проект постановления, внесенный депутатами от "Единой России". Однако он предусматривал не немедленное обращение к Путину, а предварительное согласование с МИД, Минобороны и другими ответственными ведомствами. Депутаты выбрали предложение коммунистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если власти решат отгородиться стеной от Донбасса, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме.

Темы: РосcияОРДЛОПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Посол ЕС отреагировал на решение Госдумы о признании ОРДЛО
В ОП отреагировали на намерение России признавать ОРДЛО: Делают все для разрушения "Минска"
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: