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Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Евгений КизиловВторник, 15 февраля 2022, 12:43
Владимир Путин, фото Getty Images

Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

Авторы проекта – депутаты из Коммунистической партии.

Также документ предполагает скорейшее проведение переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

По словам Володина, депутаты считают, что признание "республик" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей от внешних угроз.

Почему это важно: В СМИ, в том числе и зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

Предыстория: 19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористические "ЛНР" и "ДНР".

На рассмотрении Госдумы был еще один похожий проект постановления, внесенный депутатами от "Единой России". Однако он предусматривал не немедленное обращение к Путину, а предварительное согласование с МИД, Минобороны и другими ответственными ведомствами. Депутаты выбрали предложение коммунистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если власти решат отгородиться стеной от Донбасса, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме.

Темы: РосcияОРДЛОПутин


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