Зеленский назначил 16 февраля Днем единения: с утра исполняем гимн и поднимаем флаг
Президент Владимир Зеленский определил 16 февраля Днем единения с проведением торжественных мер по исполнению государственного гимна и поднятием государственного флага.
Источник: указ №53/2022 на сайте Офиса президента
Дословно: "В этот день (16 февраля – ред.):
- поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
- исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
- провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Детали: Кроме того, в указе Зеленский поручил Кабинету министров поднять зарплаты военным на 30% с 1 марта, а также на 20% пограничникам и служащим Нацгвардии.
Кроме того, президент поручил создать информационную платформу "UAразом", на которой будут разъяснять повестку дня касательно возможной войны с Россией и новости о подготовке к боевой готовности украинской армии.
В конце указа Зеленский принял решение ускорить формирование отрядов территориальной обороны и повысить рекрутинг среди населения.
Почему это важно: Западные партнеры Украины во главе с США сообщили своим гражданам, что им следует как можно скорее покинуть пределы Украины. По сообщениям многих западных медиа, США сообщили своим союзникам, что Россия решила 16 февраля начать широкомасштабное наступление в Украину.
Предыстория:
- По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
- Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
- Полицию перевели до 19 февраля на специальный режим несения службы: в городах запланировано увеличить численность патрулей.
- В российской власти и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Служба безопасности обратилась к гражданам Украины, что панику и беспокойство в обществе создают для дестабилизации ситуации, и призвали не сомневаться в боеспособности украинской армии.