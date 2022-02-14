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Зеленский назначил 16 февраля Днем единения: с утра исполняем гимн и поднимаем флаг

Денис КарловскийПонедельник, 14 февраля 2022, 18:46
Зеленский назначил 16 февраля Днем единения: с утра исполняем гимн и поднимаем флаг

Президент Владимир Зеленский определил 16 февраля Днем единения с проведением торжественных мер по исполнению государственного гимна и поднятием государственного флага.

Источник: указ №53/2022 на сайте Офиса президента

Дословно: "В этот день (16 февраля – ред.):

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  • поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
  • исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
  • провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Детали: Кроме того, в указе Зеленский поручил Кабинету министров поднять зарплаты военным на 30% с 1 марта, а также на 20% пограничникам и служащим Нацгвардии.

Кроме того, президент поручил создать информационную платформу "UAразом", на которой будут разъяснять повестку дня касательно возможной войны с Россией и новости о подготовке к боевой готовности украинской армии.

В конце указа Зеленский принял решение ускорить формирование отрядов территориальной обороны и повысить рекрутинг среди населения.

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Почему это важно: Западные партнеры Украины во главе с США сообщили своим гражданам, что им следует как можно скорее покинуть пределы Украины. По сообщениям многих западных медиа, США сообщили своим союзникам, что Россия решила 16 февраля начать широкомасштабное наступление в Украину.

Предыстория:

  • По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
  • Полицию перевели до 19 февраля на специальный режим несения службы: в городах запланировано увеличить численность патрулей.
  • В российской власти и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Служба безопасности обратилась к гражданам Украины, что панику и беспокойство в обществе создают для дестабилизации ситуации, и призвали не сомневаться в боеспособности украинской армии.

Темы: ЗеленскийОфис президентавойнаРосcия
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