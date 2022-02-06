Советник Байдена: Россия может атаковать Украину в разных формах, может аннексировать Донбасс

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать военные действия против Украины в любой день и что атака может принимать разные формы.

Источник: Салливан в эфире ряда американских СМИ в воскресенье, пишет CNBC

Дословно Салливан в интервью АВС: "Мы считаем, что существует очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину".

Детали: В интервью "Fox News Sunday" советник Белого дома сказал: "В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь".

Форма атаки может принимать разные формы, сказал Салливан NBC.

По его словам, это может быть аннексия украинского Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.

"Отчасти причина, по которой мы так интенсивно работали в течение последних нескольких месяцев, заключается не только в том, чтобы подготовиться к одному непредвиденному случаю, но и в том, чтобы подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам и работать с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев", — сказал Салливан.

"Если они (русские – ред.) решат пойти по пути эскалации, это будет стоить Украине огромных человеческих жертв. Но мы полагаем, что со временем это будет стоить Владимиру Путину реальных стратегических потерь", — сказал он ABC.

Что предшествовало: Один из чиновников США сказал Reuters, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч, по оценкам США.

По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в Киев, он может пасть в течение нескольких дней.

В то же время издание The Washington Post заявило, что получило подтверждение от официальных лиц, что окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам о возможном вторжении России в Украину.