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Ситуация с Covid начала стабилизироваться раньше прогнозов – МОЗ

Понедельник, 14 февраля 2022, 11:07
Виктор Ляшко, фото МОЗ

Первые признаки стабилизации эпидемической ситуации наблюдаются в Украине на неделю раньше, чем это показывали прогнозы МОЗ.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 14 февраля

Прямая речь: "После четырех недель стремительного роста количества новых случаев Covid-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад.

За прошедшую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. В больницы за неделю госпитализированы 24 575 больных, что также на тысячу меньше, чем на прошлой неделе.

Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы".

Детали: С начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории 9 регионов – и заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.

В Киеве же, напротив, за неделю больше всего возросло количество новых случаев (+51%).

Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109%).

Динамика новых и летальных случаев Covid в Украине
Динамика новых и летальных случаев Covid в Украине
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В учреждениях здравоохранения находятся 30 тысяч больных Covid-19. Пациентами, которым назначена кислородная терапия, занято 30% ковидных коек с кислородом.

Детьми в больницах занято 2 293 коек, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ляшко отметил, что Украина находится на 43-м месте из 54 стран среди территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев Covid-19 на 100 тысяч населения.

Министр также озвучил предварительную оценку: летальность от коронавирусной болезни снизилась втрое по сравнению с "Дельта"-волной и вдвое по сравнению со средним значением в 2020 году.

Предыстория:

  • Во второй половине января в Украине началась новая волна коронавирусной болезни со вспышки на западе страны.
  • В МОЗ ожидали, что пик волны придется на февраль, а спадать она будет до апреля, а затем прогнозировали спад распространения коронавируса уже в марте.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияЛяшко Виктор


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