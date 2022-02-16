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Госсекретарь США предостерег РФ от признания "независимости" ОРДЛО

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 15:48
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей встретит скорый и жесткий ответ Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря.

"Одобрение Кремлем этого обращения означало бы полный отказ российским правительством от своих обязательств по Минским соглашениям, определяющим процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса", - заявил Блинкен.

По его словам, одобрение этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, будет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленные Россией обязательства продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения этого кризиса, а также потребует быстрого и жесткого ответа Соединенных Штатов.

Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг будет сознательным выходом из Минских договоренностей.

16 февраля в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин принял во внимание обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

Темы: СШАОРДЛОМинские соглашенияДонбасс


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