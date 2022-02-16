Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держсекретар США застеріг РФ від визнання "незалежності" ОРДЛО

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 14:48
Держсекретар США застеріг РФ від визнання незалежності ОРДЛО
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької і Луганської областей зустріне швидку і тверду відповідь Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря.

"Схвалення Кремлем цього звернення означало б повну відмову російським урядом від своїх зобов’язань за Мінськими угодами, які окреслюють процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу" - заявив Блінкен.

Реклама:

За його словами, схвалення цієї резолюції ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлені Росією зобов'язання продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення цієї кризи, а також вимагатиме швидкої та твердої відповіді Сполучених Штатів.

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

ВІДЕО ДНЯ

16 лютого в Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Теми: СШАОРДЛОМінські угодиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: