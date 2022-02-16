Держсекретар США застеріг РФ від визнання "незалежності" ОРДЛО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької і Луганської областей зустріне швидку і тверду відповідь Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря.

"Схвалення Кремлем цього звернення означало б повну відмову російським урядом від своїх зобов’язань за Мінськими угодами, які окреслюють процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу" - заявив Блінкен.

За його словами, схвалення цієї резолюції ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлені Росією зобов'язання продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення цієї кризи, а також вимагатиме швидкої та твердої відповіді Сполучених Штатів.

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

16 лютого в Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.