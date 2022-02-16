Беспилотник США делает круги между Киевом и Донбассом, а над Крымом – разведывательный самолет

Американский беспилотный аппарат курсировал 16 февраля от Киева в Донбасс, а над оккупированным Крымом был замечен разведывательный самолет США.

Источник: средство отслеживания летательных аппаратов Flight Radar

Детали: Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk утром 16 февраля вылетел в районе Мальты в Средиземном море и улетел в Украину.

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В течение первой половины дня он совершал маневры над Днепропетровской областью, прифронтовыми районами Донецкой и Луганской областей, двигался вдоль Полтавщины в сторону Киева и Житомира и повторял этот маршрут несколько раз.

Около 16:00 он летел над Румынией в направлении своего места дислокации под Мальтой – вероятно, на палубу корабля Военно-морских сил США.

Маршрут полета беспилотника RQ-4A 16 февраля над Украиной (на 16:00 по Киеву) Скриншот сайта Flight Radar

Утром также заметили разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint, вылетевший из аэродрома Ханья на Крите.

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Журналисты успели заметить, что он пролетал мимо оккупированного Крыма и побережья Краснодарского края в России. Около 16:00 он вернулся в аэродром на Крите.

Маршрут полета разведывательного самолета ВВС США RC-135V 16 февраля Скриншот сайта Flight Radar

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