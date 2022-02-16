Беспилотник США делает круги между Киевом и Донбассом, а над Крымом – разведывательный самолет
Американский беспилотный аппарат курсировал 16 февраля от Киева в Донбасс, а над оккупированным Крымом был замечен разведывательный самолет США.
Источник: средство отслеживания летательных аппаратов Flight Radar
Детали: Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk утром 16 февраля вылетел в районе Мальты в Средиземном море и улетел в Украину.
В течение первой половины дня он совершал маневры над Днепропетровской областью, прифронтовыми районами Донецкой и Луганской областей, двигался вдоль Полтавщины в сторону Киева и Житомира и повторял этот маршрут несколько раз.
Около 16:00 он летел над Румынией в направлении своего места дислокации под Мальтой – вероятно, на палубу корабля Военно-морских сил США.
Утром также заметили разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint, вылетевший из аэродрома Ханья на Крите.
Журналисты успели заметить, что он пролетал мимо оккупированного Крыма и побережья Краснодарского края в России. Около 16:00 он вернулся в аэродром на Крите.
Предыстория:
- Ранее, спецслужбы США якобы сообщили союзникам в НАТО, что Россия приготовилась осуществлять широкомасштабное наступление в Украину 16 февраля.
- 15 февраля в российском министерстве обороны заявили, что войска Южного и Западного военных округов, граничащие с Украиной, возвращаются в свои постоянные места дислокации.
- Утром 16 февраля минобороны РФ заявило, что отводит часть своих войск с территории оккупированного Крыма. А в белорусском министерстве иностранных дел заявили, что после завершения совместных с Россией военных учений "Союзная решимость-2022" на территории Беларуси не останется ни одной единицы техники и ни одного военнослужащего российской армии.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в противоположность утверждениям российских чиновников, военные Альянса не видят реальных признаков отвода войск. Президент Владимир Зеленский сказал, что также не видит признаков реального отвода войск, в противовес официальным заявлениям российских чиновников.
- Акватории Черного и Азовского моря внесли 16 февраля в зоны риска ведения боевых действий.