Кремль о признании ОРДЛО: Не коррелирует с Минскими соглашениями
Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.
Источник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ТАСС и "Медуза"
Прямая речь Пескова: "Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению… Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.
Президент акцентировал, что главное – это помочь урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины – ред.), а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент.
Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер".
Детали: По словам Пескова, "какого-то четкого регламента" на счет обращения Госдумы не существует, хотя оно и выражает "общественное мнение страны".
При этом он отверг упреки Киева, что выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) нарушает договоренности: "Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны".
По словам представителя Кремля, Россия выдает паспорта жителям Донбасса "из гуманитарных соображений" и "из-за того, что они отвергнуты своей родиной".
Предыстория:
- 15 февраля 2022 года Государственная дума России направила к президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.
- В США и ЕС назвали решение Госдумы РФ о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений, во Франции заявили о нарушении Россией территориальной целостности Украины, а в Словакии – о подрыве мира.
- Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.
- Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 февраля сказал, что в вопросе признания "независимости" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) следует выходить из Минских соглашений – и выразил надежду, что партнеры "повлияют на сегодняшние власти Киева".