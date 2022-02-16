Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль о признании ОРДЛО: Не коррелирует с Минскими соглашениями

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 12:15
Путин и Песков, фото "Коммерсантъ"

Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

Источник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ТАСС и "Медуза

Прямая речь Пескова: "Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению… Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.

Президент акцентировал, что главное – это помочь урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины – ред.), а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент.

Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер".

Детали: По словам Пескова, "какого-то четкого регламента" на счет обращения Госдумы не существует, хотя оно и выражает "общественное мнение страны". 

При этом он отверг упреки Киева, что выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) нарушает договоренности: "Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны".

По словам представителя Кремля, Россия выдает паспорта жителям Донбасса "из гуманитарных соображений" и "из-за того, что они отвергнуты своей родиной".

Предыстория:

  • 15 февраля 2022 года Государственная дума России направила к президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.
  • В США и ЕС назвали решение Госдумы РФ о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений, во Франции заявили о нарушении Россией территориальной целостности Украины, а в Словакии – о подрыве мира.
  • Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.
  • Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 февраля сказал, что в вопросе признания "независимости" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) следует выходить из Минских соглашений – и выразил надежду, что партнеры "повлияют на сегодняшние власти Киева".

дополнено
Темы: ОРДЛОРосcияПутинМинские соглашения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
В Госдепе США прокомментировали идеи о "финляндизации" Украины
Генсек НАТО: Россия, похоже, продолжает военное наращивание вокруг Украины, деэскалации нет
Зеленский не видит отвода войск Россией
Госсекретарь США предостерег РФ от признания "независимости" ОРДЛО
Последние новости
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей – депутат Госдумы
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
Все новости...