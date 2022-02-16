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Кремль о признании ОРДЛО: Не коррелирует с Минскими соглашениями

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 11:15
Кремль о признании ОРДЛО: Не коррелирует с Минскими соглашениями
Путин и Песков, фото "Коммерсантъ"

Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

Источник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ТАСС и "Медуза

Прямая речь Пескова: "Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению… Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.

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Президент акцентировал, что главное – это помочь урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины – ред.), а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент.

Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер".

Детали: По словам Пескова, "какого-то четкого регламента" на счет обращения Госдумы не существует, хотя оно и выражает "общественное мнение страны". 

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При этом он отверг упреки Киева, что выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) нарушает договоренности: "Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны".

По словам представителя Кремля, Россия выдает паспорта жителям Донбасса "из гуманитарных соображений" и "из-за того, что они отвергнуты своей родиной".

Предыстория:

  • 15 февраля 2022 года Государственная дума России направила к президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.
  • В США и ЕС назвали решение Госдумы РФ о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений, во Франции заявили о нарушении Россией территориальной целостности Украины, а в Словакии – о подрыве мира.
  • Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.
  • Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 февраля сказал, что в вопросе признания "независимости" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) следует выходить из Минских соглашений – и выразил надежду, что партнеры "повлияют на сегодняшние власти Киева".

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Темы: ОРДЛОРосcияПутинМинские соглашения
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