Кремль о признании ОРДЛО: Не коррелирует с Минскими соглашениями

Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

Источник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ТАСС и "Медуза"

Прямая речь Пескова: "Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению… Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.

Президент акцентировал, что главное – это помочь урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины – ред.), а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент.

Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер".

Детали: По словам Пескова, "какого-то четкого регламента" на счет обращения Госдумы не существует, хотя оно и выражает "общественное мнение страны".

При этом он отверг упреки Киева, что выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) нарушает договоренности: "Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны".

По словам представителя Кремля, Россия выдает паспорта жителям Донбасса "из гуманитарных соображений" и "из-за того, что они отвергнуты своей родиной".

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