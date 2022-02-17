"Никто никуда не едет": Рада решила работать на следующей неделе

Верховная Рада решила работать сессионно неделю с 21 февраля вместо недели с 28 февраля.

Источник: Верховная Рада на заседании 17 февраля

Детали: Проект постановления №7060 о внесении изменений в календарный план проведения 7-й сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва "слуги народа" Давид Арахамия и Андрий Мотовиловец подали в парламент 16 февраля.

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17 февраля за него проголосовали 320 народных депутатов

Нардепы изменили постановление от 27 января – и 21 февраля проведут согласительный совет, а 22-25 февраля будут работать в сессионном зале. С 28 февраля по 4 марта будет работа с избирателями вместо пленарной недели.

Прямая речь Арахамии: "Мы вчера пережили очередную дату вторжения, всех поздравляю с этим. Но наши избиратели все же нервничают и ждут от парламента решений. Поэтому я предлагаю работать следующую неделю в сессионном зале, у нас много законов, которые нужно принимать/

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Прошу поддержать это постановление. Мы дадим конкретный сигнал, что никто никуда не едет – и не будет спекуляций, что кто-то выезжает за границу и тому подобное".

Детали: В марте у Верховной Рады теперь будет только одна пленарная неделя.

Нардепы поменяли местами пленарные недели ВР

Во время рассмотрения вопроса нардепы отмечали, что повестка дня на конец февраля должна быть "не пустой", а прежде всего военно-оборонной.

Этому предшествовало: 27 января парламентарии решили сделать двухнедельный перерыв в пленарных заседаниях из-за эпидемии Covid. 1 февраля открылась седьмая сессия, а затем нардепы собрались на пленарные заседания уже 15 февраля, а в промежутке работали в комитетах, в том числе дистанционно.

14 февраля, за два дня до ожидаемого вторжения России, за пределами Украины находились 23 народных депутата.