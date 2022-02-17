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"Никто никуда не едет": Рада решила работать на следующей неделе

Елена РощинаЧетверг, 17 февраля 2022, 11:30
Верховна Рада, фото Getty Inages

Верховная Рада решила работать сессионно неделю с 21 февраля вместо недели с 28 февраля.

Источник: Верховная Рада на заседании 17 февраля

Детали: Проект постановления №7060 о внесении изменений в календарный план проведения 7-й сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва "слуги народа" Давид Арахамия и Андрий Мотовиловец подали в парламент 16 февраля.

17 февраля за него проголосовали 320 народных депутатов

Нардепы изменили постановление от 27 января – и 21 февраля проведут согласительный совет, а 22-25 февраля будут работать в сессионном зале. С 28 февраля по 4 марта будет работа с избирателями вместо пленарной недели.

Прямая речь Арахамии: "Мы вчера пережили очередную дату вторжения, всех поздравляю с этим. Но наши избиратели все же нервничают и ждут от парламента решений. Поэтому я предлагаю работать следующую неделю в сессионном зале, у нас много законов, которые нужно принимать/

Прошу поддержать это постановление. Мы дадим конкретный сигнал, что никто никуда не едет – и не будет спекуляций, что кто-то выезжает за границу и тому подобное".

Детали: В марте у Верховной Рады теперь будет только одна пленарная неделя.

Нардепы поменяли местами пленарные недели
Нардепы поменяли местами пленарные недели
ВР

Во время рассмотрения вопроса нардепы отмечали, что повестка дня на конец февраля должна быть "не пустой", а прежде всего военно-оборонной.

Этому предшествовало: 27 января парламентарии решили сделать двухнедельный перерыв в пленарных заседаниях из-за эпидемии Covid. 1 февраля открылась седьмая сессия, а затем нардепы собрались на пленарные заседания уже 15 февраля, а в промежутке работали в комитетах, в том числе дистанционно.

14 февраля, за два дня до ожидаемого вторжения России, за пределами Украины находились 23 народных депутата.

УП, дополнено
Темы: Верховная Рада


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