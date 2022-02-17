Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ніхто нікуди не їде": Рада вирішила працювати наступного тижня

Олена РощінаЧетвер, 17 лютого 2022, 10:30
Ніхто нікуди не їде: Рада вирішила працювати наступного тижня
Верховна Рада, фото Getty Inages

Верховна Рада вирішила працювати сесійно тиждень із 21 лютого замість тижня з 28 лютого.

Джерело: Верховна Рада на засіданні 17 лютого 

Деталі: Проєкт постанови №7060 про внесення змін до календарного плану проведення 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання  "слуги народу" Давид Арахамія та АНдрій Мотовиловець подали до парламенту 16 лютого.

Реклама:

17 лютого за нього проголосували 320 народних депутатів 

Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.

Пряма мова Арахамії: "Ми вчора пережили чергову дату вторгнення, всіх вітаю з цим. Але наші виборці все ж нервують і чекають від парламенту рішень. Тому я пропоную працювати наступний тиждень у сесійній залі, у нас є багато законів, які треба приймати.

ВІДЕО ДНЯ

Прошу підтримати цю постанову. Ми дамо конкретний сигнал, що ніхто нікуди не їде, – і не буде спекуляцій, що хтось виїжджає за кордон і таке інше".

Деталі: У березні у Верховної Ради тепер буде лише один пленарний тиждень.

Нардепи поміняли місцями пленарні тижні
Нардепи поміняли місцями пленарні тижні
ВР

Під час розгляду питання нардепи наголошували, що порядок денний на кінець лютого має бути "не пустий", а насамперед військово-оборонний.

Цьому передувало: 27 січня парламентарі вирішили зробити двотижневу перерву в пленарних засіданнях через епідемію Covid. 1 лютого відкрилася сьома сесія, а потім нардепи зібралися на пленарні засідання вже 15 лютого, а у проміжку працювали в комітетах, зокрема дистанційно. 

14 лютого, за два дні до очікуваного вторгнення Росії, за межами України перебували 23 народних депутати.

УП, доповнено
Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: