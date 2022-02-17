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"Ніхто нікуди не їде": Рада вирішила працювати наступного тижня

Олена РощінаЧетвер, 17 лютого 2022, 11:30
Верховна Рада, фото Getty Inages

Верховна Рада вирішила працювати сесійно тиждень із 21 лютого замість тижня з 28 лютого.

Джерело: Верховна Рада на засіданні 17 лютого 

Деталі: Проєкт постанови №7060 про внесення змін до календарного плану проведення 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання  "слуги народу" Давид Арахамія та АНдрій Мотовиловець подали до парламенту 16 лютого.

17 лютого за нього проголосували 320 народних депутатів 

Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.

Пряма мова Арахамії: "Ми вчора пережили чергову дату вторгнення, всіх вітаю з цим. Але наші виборці все ж нервують і чекають від парламенту рішень. Тому я пропоную працювати наступний тиждень у сесійній залі, у нас є багато законів, які треба приймати.

Прошу підтримати цю постанову. Ми дамо конкретний сигнал, що ніхто нікуди не їде, – і не буде спекуляцій, що хтось виїжджає за кордон і таке інше".

Деталі: У березні у Верховної Ради тепер буде лише один пленарний тиждень.

Нардепи поміняли місцями пленарні тижні
Нардепи поміняли місцями пленарні тижні
ВР

Під час розгляду питання нардепи наголошували, що порядок денний на кінець лютого має бути "не пустий", а насамперед військово-оборонний.

Цьому передувало: 27 січня парламентарі вирішили зробити двотижневу перерву в пленарних засіданнях через епідемію Covid. 1 лютого відкрилася сьома сесія, а потім нардепи зібралися на пленарні засідання вже 15 лютого, а у проміжку працювали в комітетах, зокрема дистанційно. 

14 лютого, за два дні до очікуваного вторгнення Росії, за межами України перебували 23 народних депутати.

УП, доповнено
Теми: Верховна Рада
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