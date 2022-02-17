"Ніхто нікуди не їде": Рада вирішила працювати наступного тижня

Верховна Рада вирішила працювати сесійно тиждень із 21 лютого замість тижня з 28 лютого.

Джерело: Верховна Рада на засіданні 17 лютого

Деталі: Проєкт постанови №7060 про внесення змін до календарного плану проведення 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання "слуги народу" Давид Арахамія та АНдрій Мотовиловець подали до парламенту 16 лютого.

17 лютого за нього проголосували 320 народних депутатів

Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.

Пряма мова Арахамії: "Ми вчора пережили чергову дату вторгнення, всіх вітаю з цим. Але наші виборці все ж нервують і чекають від парламенту рішень. Тому я пропоную працювати наступний тиждень у сесійній залі, у нас є багато законів, які треба приймати.

Прошу підтримати цю постанову. Ми дамо конкретний сигнал, що ніхто нікуди не їде, – і не буде спекуляцій, що хтось виїжджає за кордон і таке інше".

Деталі: У березні у Верховної Ради тепер буде лише один пленарний тиждень.

Нардепи поміняли місцями пленарні тижні ВР

Під час розгляду питання нардепи наголошували, що порядок денний на кінець лютого має бути "не пустий", а насамперед військово-оборонний.

Цьому передувало: 27 січня парламентарі вирішили зробити двотижневу перерву в пленарних засіданнях через епідемію Covid. 1 лютого відкрилася сьома сесія, а потім нардепи зібралися на пленарні засідання вже 15 лютого, а у проміжку працювали в комітетах, зокрема дистанційно.

14 лютого, за два дні до очікуваного вторгнення Росії, за межами України перебували 23 народних депутати.