Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции – Ердоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Владимир Зеленский согласился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Турции, однако в Кремле пока не решили, поддержат ли такой вариант диалога.
Источник: турецкое государственное новостное агентство "Анадола", турецкое правительственное издание Daily Sabah, "Общественное" с комментарием спикера Офиса президента Украины Сергея Никифорова, "Радио Свобода" с комментарием пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова
Прямая речь Эрдогана: "Зеленский сказал мне: "Как только вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажете".
Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона".
Детали: Турецкий президент планирует провести официальную встречу с Путиным вскоре и предложить конкретные место и время, где надеется получить согласие от Путина на встречу.
Эрдоган рассчитывает, что его разговор с Путиным пройдет после Олимпиады в Пекине.
Кроме того, турецкий президент подверг критике усилия западных стран-партнеров Украины касательно деэскалации напряжения в регионе и отдельно отметил попытки западных медиа усилить напряжение и панические настроения среди граждан.
Представители Офиса президента Украины подтвердили, что Зеленский согласен на переговоры с Путиным при посредничестве Турции.
Прямой язык Никифорова: "Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который дал бы конкретные результаты".
Детали: На вопрос журналистов спикер Кремля Песков ответил, что Россия не отбрасывает такой вариант, но считает, что пока что между Украиной и Россией нет общего понимания для обсуждения каких-либо тем.
Прямая речь Пескова: "Никто не исключает этого. Президент (России – ред.) заявлял, что готов встречаться по делу с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет".
Предыстория:
- В ходе официального визита в Киев, Эрдоган раскритиковал риторику США и западных партнеров о "неизбежном" вторжении России в Украину и предложил свое посредничество на переговорах украинского и российского президентов.
- Ранее Эрдоган говорил, что России было бы "глупо" нападать на Украину и заверил, что Турция будет отвечать как страна-член НАТО.
- Впервые свое предложение по диалогу Путина и Зеленского на дипломатической площадке в Турции Эрдоган озвучил еще в начале декабря.
- Кроме того, Турция предлагает свое посредничество в отношении очных встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию боевых действий на Донбассе. В январе 2022 года Турция направила предложение ОБСЕ проводить очные встречи ТКГ вместо Минска в Стамбуле. Россия выступила против. В то же время Украина такое предложение поддержала.
- Украина и Турция подписали 3 февраля ряд соглашений, в том числе по совместному производству боевых дронов "Байрактар" и зоне свободной торговли между двумя странами.