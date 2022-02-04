Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции – Ердоган

Встреча Зеленского и Эрдогана в Киеве 3 февраля 2022 года. фото: пресс-служба опу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Владимир Зеленский согласился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Турции, однако в Кремле пока не решили, поддержат ли такой вариант диалога.

Источник: турецкое государственное новостное агентство "Анадола", турецкое правительственное издание Daily Sabah, "Общественное" с комментарием спикера Офиса президента Украины Сергея Никифорова, "Радио Свобода" с комментарием пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Эрдогана: "Зеленский сказал мне: "Как только вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажете".

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Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона".

Детали: Турецкий президент планирует провести официальную встречу с Путиным вскоре и предложить конкретные место и время, где надеется получить согласие от Путина на встречу.

Эрдоган рассчитывает, что его разговор с Путиным пройдет после Олимпиады в Пекине.

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Кроме того, турецкий президент подверг критике усилия западных стран-партнеров Украины касательно деэскалации напряжения в регионе и отдельно отметил попытки западных медиа усилить напряжение и панические настроения среди граждан.

Представители Офиса президента Украины подтвердили, что Зеленский согласен на переговоры с Путиным при посредничестве Турции.

Прямой язык Никифорова: "Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который дал бы конкретные результаты".

Детали: На вопрос журналистов спикер Кремля Песков ответил, что Россия не отбрасывает такой вариант, но считает, что пока что между Украиной и Россией нет общего понимания для обсуждения каких-либо тем.

Прямая речь Пескова: "Никто не исключает этого. Президент (России – ред.) заявлял, что готов встречаться по делу с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет".

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