В полиции показали эвакуацию детей в Луганской области из-за обстрелов
Полиция показала видеозапись эвакуации детей и персонала детсада в Станице Луганской из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских гибридных формирований.
Источник: пресс-служба Национальной полиции в Луганской области
Дословно: "Сегодня, 17 февраля, в 08.50 при обстреле террористами населенного пункта Станица Луганская из тяжелого артиллерийского вооружения, снаряды попали во двор и в здание детского сада "Сказка".
На момент обстрела в детском саду находились 20 детей и 18 человек персонала. Дети в это время завтракали в столовой на втором этаже".
Детали: Представители полиции и спасатели немедленно прибыли и организовали эвакуацию персонала и детей к укрытию.
На месте сейчас проводят следствие взрывотехники совместно с представителями полиции, Службы безопасности и штаба операции Объединенных сил.
Предыстория:
- В Станице Луганской незаконные формирования повредили железнодорожную станцию и помещение детского сада, где были дети. Трое воспитательниц получили контузию от ударов снарядов, но дети не пострадали.
- С начала суток 17 февраля российские гибридные войска на Донбассе ведут обстрелы из тяжелой артиллерии по нескольким десяткам направлений. Уже известно о двух раненых местных жителях и одном военнослужащем украинских Вооруженных сил.
- Представители военно-гражданской администрации в Луганской области сообщили, что пророссийские боевики обстреляли поселок Врубовка, попав в газопровод и двор лицея, в котором проходили занятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к представителям миссии ОБСЕ, чтобы они вернулись в Украину и фиксировали, что обстрелы происходят с оккупированной территории, контролируемой российскими боевиками.
- 17 февраля президент США Джо Байден заявил, что риск вторжения России в Украину остается очень высоким. Одним из вероятных сценариев рассматривают подготовку России провокации под "другим флагом", где на российские войска нападут переодетые отряды и т.д.