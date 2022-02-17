В полиции показали эвакуацию детей в Луганской области из-за обстрелов

Полиция показала видеозапись эвакуации детей и персонала детсада в Станице Луганской из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских гибридных формирований.

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Луганской области

Дословно: "Сегодня, 17 февраля, в 08.50 при обстреле террористами населенного пункта Станица Луганская из тяжелого артиллерийского вооружения, снаряды попали во двор и в здание детского сада "Сказка".

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На момент обстрела в детском саду находились 20 детей и 18 человек персонала. Дети в это время завтракали в столовой на втором этаже".

Детали: Представители полиции и спасатели немедленно прибыли и организовали эвакуацию персонала и детей к укрытию.

На месте сейчас проводят следствие взрывотехники совместно с представителями полиции, Службы безопасности и штаба операции Объединенных сил.

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Последствия обстрелов в помещении детсада Фото: пресс-служба НПУ в луганской области

Место попадания снаряда в стене здания детсада Фото: пресс-служба НПУ в Луганской области

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