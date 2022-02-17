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В полиции показали эвакуацию детей в Луганской области из-за обстрелов

Денис КарловскийЧетверг, 17 февраля 2022, 16:28
В полиции показали эвакуацию детей в Луганской области из-за обстрелов
Последствия обстрелов детсада. Фото: пресс-служба НПУ в Луганской области

Полиция  показала видеозапись эвакуации детей и персонала детсада в Станице Луганской из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских гибридных формирований.

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Луганской области

Дословно: "Сегодня, 17 февраля, в 08.50 при обстреле террористами населенного пункта Станица Луганская из тяжелого артиллерийского вооружения, снаряды попали во двор и в здание детского сада "Сказка".

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На момент обстрела в детском саду находились 20 детей и 18 человек персонала. Дети в это время завтракали в столовой на втором этаже".

Детали: Представители полиции и спасатели немедленно прибыли и организовали эвакуацию персонала и детей к укрытию.

На месте сейчас проводят следствие взрывотехники совместно с представителями полиции, Службы безопасности и штаба операции Объединенных сил.

ВИДЕО ДНЯ

Последствия обстрелов в помещении детсада
Последствия обстрелов в помещении детсада
Фото: пресс-служба НПУ в луганской области
Место попадания снаряда в стене здания детсада
Место попадания снаряда в стене здания детсада
Фото: пресс-служба НПУ в Луганской области

Предыстория:

  • В Станице Луганской незаконные формирования повредили железнодорожную станцию ​​и помещение детского сада, где были дети. Трое воспитательниц получили контузию от ударов снарядов, но дети не пострадали.
  • С начала суток 17 февраля российские гибридные войска на Донбассе ведут обстрелы из тяжелой артиллерии по нескольким десяткам направлений. Уже известно о двух раненых местных жителях и одном военнослужащем украинских Вооруженных сил.
  • Представители военно-гражданской администрации в Луганской области сообщили, что пророссийские боевики обстреляли поселок Врубовка, попав в газопровод и двор лицея, в котором проходили занятия.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к представителям миссии ОБСЕ, чтобы они вернулись в Украину и фиксировали, что обстрелы происходят с оккупированной территории, контролируемой российскими боевиками.
  • 17 февраля президент США Джо Байден заявил, что риск вторжения России в Украину остается очень высоким. Одним из вероятных сценариев рассматривают подготовку России провокации под "другим флагом", где на российские войска нападут переодетые отряды и т.д.

Темы: Луганская областьобстрелдетиОРДЛО
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