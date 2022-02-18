Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД Украины призывает мир отреагировать на эскалацию и провокации РФ

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 19:49
Фото МИД Украины - mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество отреагировать на нагнетание напряжения Кремлем и оккупационной администрацией на Донбассе и дезинформацию об "украинском наступлении".

Соответствующее заявление обнародовал спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что с обеих сторон линии разграничения на Донбассе проживают украинские граждане и для Украины абсолютным приоритетом является их мир, безопасность и благополучие.

"Утверждение о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности. Украина также не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе. Мы категорически отвергаем попытки России обострить и так напряженную ситуацию", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что Украина и дальше отдана политико-дипломатическому урегулированию и вместе с партнерами работает над тем, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога.

"Вместо этого мы наблюдаем, как Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и эскалирует ситуацию с безопасностью.

Призываем международное сообщество – иностранные государства и международные организации – немедленно осудить провокации Российской Федерации и её оккупационных администраций на Донбассе, которые подрывают процесс политико-дипломатического урегулирования. Отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут только подыгрывать эскалации ситуации со стороны России", - отметил спикер.

Как ранее сообщила "Украинская правда", 18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию. К вечеру российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР". В то же время источники "Украинской правды", живущие в центре города, говорят, что ничего не слышали.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".

Между тем в США сообщили, что Россия по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину 

Темы: МИДвойнамирРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
МИД
МИД опровергает заявления боевиков о якобы "наступлении" на Донбасс
Зеленский таки выступит на Мюнхенской конференции безопасности
Канада осудила обстрелы на Донбассе и призвала Россию к деэскалации
Последние новости
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
Все новости...