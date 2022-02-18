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МИД Украины призывает мир отреагировать на эскалацию и провокации РФ

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 18:49
МИД Украины призывает мир отреагировать на эскалацию и провокации РФ
Фото МИД Украины - mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество отреагировать на нагнетание напряжения Кремлем и оккупационной администрацией на Донбассе и дезинформацию об "украинском наступлении".

Соответствующее заявление обнародовал спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что с обеих сторон линии разграничения на Донбассе проживают украинские граждане и для Украины абсолютным приоритетом является их мир, безопасность и благополучие.

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"Утверждение о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности. Украина также не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе. Мы категорически отвергаем попытки России обострить и так напряженную ситуацию", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что Украина и дальше отдана политико-дипломатическому урегулированию и вместе с партнерами работает над тем, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога.

"Вместо этого мы наблюдаем, как Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и эскалирует ситуацию с безопасностью.

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Призываем международное сообщество – иностранные государства и международные организации – немедленно осудить провокации Российской Федерации и её оккупационных администраций на Донбассе, которые подрывают процесс политико-дипломатического урегулирования. Отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут только подыгрывать эскалации ситуации со стороны России", - отметил спикер.

Как ранее сообщила "Украинская правда", 18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию. К вечеру российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР". В то же время источники "Украинской правды", живущие в центре города, говорят, что ничего не слышали.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".

Между тем в США сообщили, что Россия по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

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Темы: МИДвойнамирРосcия
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