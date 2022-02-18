МЗС України закликає світ відреагувати на ескалацію і провокації РФ

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту відреагувати на підігрівання напруги Кремлем і окупаційною адміністрацією на Донбасі та дезінформацію про "український наступ".

Відповідну заяву оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Він наголосив, що по обидва боки лінії розмежування на Донбасі проживають українські громадяни і для України абсолютним пріоритетом є їхній мир, безпека та добробут.

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"Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі. Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію", - наголосив речник.

Він зазначив, що Україна і далі віддана політико-дипломатичному врегулюванню та разом з партнерами працює над тим, щоб знизити напругу і втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу.

"Натомість, ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію.

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Закликаємо міжнародне співтовариство - іноземні держави та міжнародні організації - негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання. Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії", - зазначив речник.

Як раніше повідомила "Українська правда", 18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. Надвечір російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР". Водночас, джерела "Української правди", які живуть у центрі міста, кажуть, що нічого не чули.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

Тим часом у США повідомили, що РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордонів України.

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