В ОРДО заявили о повреждении водопровода: без воды могут остаться по обе стороны

Оккупационные власти ОРДО заявили, что в результате обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, без воды могут остаться города и поселки по обе стороны линии разграничения.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на так называемого "главу администрации Докучаевска" (ОРДО) Александра Качанова и "представителя народной милиции" ОРДО Эдуарда Басурина

Детали: "По информации от водоканала перебит Южно-Донбасский водовод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что Южно-Донбасский водовод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по двум сторонам линии разграничения.

Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения могут остаться без питьевой воды.

"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил журналистам Басурин.

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Что предшествовало: В пятницу вечером российские СМИ и боевики сообщили, что в Луганске на неподконтрольных украинским властям территории произошел взрыв на газопроводе.

Перед этим российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "несколько десятках метров от здания правительства ДНР". Оказалось, что взорвался автомобиль на парковке возле так называемого "дома правительства".

18 февраля главари ОРДЛО объявили об эвакуации населения, проживающего на неподконтрольной территории, в Россию.