Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОРДО заявили о повреждении водопровода: без воды могут остаться по обе стороны

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 07:10
В ОРДО заявили о повреждении водопровода: без воды могут остаться по обе стороны
pixabay

Оккупационные власти ОРДО заявили, что в результате обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, без воды могут остаться города и поселки по обе стороны линии разграничения.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на так называемого "главу администрации Докучаевска" (ОРДО) Александра Качанова и "представителя народной милиции" ОРДО Эдуарда Басурина

Детали: "По информации от водоканала перебит Южно-Донбасский водовод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграм-канале.

Реклама:

Он отметил, что Южно-Донбасский водовод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по двум сторонам линии разграничения.

Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения могут остаться без питьевой воды.

"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил журналистам Басурин.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В пятницу вечером российские СМИ и боевики сообщили, что в Луганске на неподконтрольных украинским властям территории произошел взрыв на газопроводе.

Перед этим российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "несколько десятках метров от здания правительства ДНР". Оказалось, что взорвался автомобиль на парковке возле так называемого "дома правительства".

18 февраля главари ОРДЛО объявили об эвакуации населения, проживающего на неподконтрольной территории, в Россию.

Темы: ОРДЛОДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: