В Киеве снова рекордное количество больных Covid – за сутки 2 499
За сутки 1 февраля в столице зафиксировали 2 499 больных коронавирусом, 14 человек умерли.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "2 499 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 14 человек умерли".
Детали: Среди новых больных более 300 детей: 169 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 179 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (428), Оболонском (343) и Деснянском (308) районах.
В больницы столицы госпитализировали 114 больных коронавирусом и 140 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего за период пандемии в Киеве уже 370 492 подтвержденных случая коронавируса, 8 524 больных умерли, преодолели вирус 337 860 жителей столицы, из них 995 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- 27 января в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за последний год.
- За сутки 28 января в столице обнаружили 2 418 случаев Covid.
- За сутки 31 января в столице лабораторно подтвердили 2 363 новых случая коронавируса, 5 больных умерли, в частности мужчина 22 лет.