В Киеве снова рекордное количество больных Covid – за сутки 2 499

За сутки 1 февраля в столице зафиксировали 2 499 больных коронавирусом, 14 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "2 499 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 14 человек умерли".

Детали: Среди новых больных более 300 детей: 169 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 179 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (428), Оболонском (343) и Деснянском (308) районах.

В больницы столицы госпитализировали 114 больных коронавирусом и 140 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве уже 370 492 подтвержденных случая коронавируса, 8 524 больных умерли, преодолели вирус 337 860 жителей столицы, из них 995 за минувшие сутки.

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