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Подозреваемый Кузьминых попросил временно исключить его из фракции "слуг"

Среда, 2 февраля 2022, 14:32
ФОТО ИЗ ФЕЙСБУК КУЗЬМИНЫХ

Народный депутат из фракции "Слуги народа" Сергей Кузьминых попросил исключить его временно из фракции на период следствия.

Источник: сообщение пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Народный депутат Сергей Кузьминых направил главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года.

В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".

Детали: По ее словам, заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.

Предыстория:

  • Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ДБР разоблачили народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.
  • 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакоррупция


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