Подозреваемый Кузьминых попросил временно исключить его из фракции "слуг"
Среда, 2 февраля 2022, 14:32
Народный депутат из фракции "Слуги народа" Сергей Кузьминых попросил исключить его временно из фракции на период следствия.
Источник: сообщение пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram
Прямая речь Палийчук: "Народный депутат Сергей Кузьминых направил главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года.
В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".
Детали: По ее словам, заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.
Предыстория:
- Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ДБР разоблачили народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.
- 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.
Украинская правда