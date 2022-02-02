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Подозреваемый Кузьминых попросил временно исключить его из фракции "слуг"

Среда, 2 февраля 2022, 13:32
Подозреваемый Кузьминых попросил временно исключить его из фракции слуг
ФОТО ИЗ ФЕЙСБУК КУЗЬМИНЫХ

Народный депутат из фракции "Слуги народа" Сергей Кузьминых попросил исключить его временно из фракции на период следствия.

Источник: сообщение пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Народный депутат Сергей Кузьминых направил главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года.

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В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".

Детали: По ее словам, заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ДБР разоблачили народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.
  • 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакоррупция
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