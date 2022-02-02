Подозреваемый Кузьминых попросил временно исключить его из фракции "слуг"

Народный депутат из фракции "Слуги народа" Сергей Кузьминых попросил исключить его временно из фракции на период следствия.

Источник: сообщение пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Народный депутат Сергей Кузьминых направил главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года.

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В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".

Детали: По ее словам, заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.

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