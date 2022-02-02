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Байден одобрил расширение войск США в Европе

Среда, 2 февраля 2022, 16:24
Джо Байден, Фото: AFP getty images

Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии.

Источник: собеседники CNN среди американских официальных лиц

Детали: Ожидается, что вскоре Пентагон объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

По словам источников, развертывание будет включать примерно 2000 военнослужащих США в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

По словам источников, часть войск, которые будут вскоре развернуты, уже размещены в Европе, тогда как другие прибудут из США их тех, кто уже находится в повышенной боевой готовности.

Ранее в США привели 8500 военнослужащих в состояние повышенной готовности на случай, если будут привлечены силы реагирования НАТО и быстро пригодятся военные США.

По словам официальных лиц США, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Почему это важно: Из-за угрозы российского вторжения в Украину запланировали визиты лидеры и высокие чиновники нескольких государств. Президент США в конце января разговаривал и с президентом России, и с президентом Украины. В Украину с тайным визитом приезжал глава ЦРУ и госсекретарь США.

США и НАТО предоставили России письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Россия настаивает на том, что не хочет допустить расширение НАТО до своих границ и требует официальных гарантий, что Украину не примут в Альянс. Президент РФ заявил, что в случае вступления Украины в НАТО члены альянса могут развернуть войну для возвращения аннексированного Россией украинского Крыма.

Предыстория:

  • В январе в США привели в боевую готовность около 8,5 тысячи военных, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.
  • 29 января Джо Байден заявил, что США "в ближайшее время" перекинут войска в страны НАТО Восточной Европы.
  • 1 февраля в Украину прибыла шестая партия военной помощи от Соединенных Штатов.
  • Всего по состоянию на 1 февраля в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

Украинская правда
Темы: БайденСШАоружиеЕвропа


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