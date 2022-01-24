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8,5 тыс. солдат в США подготовили к уровню "повышенной боевой готовности"

Понедельник, 24 января 2022, 22:07
8,5 тыс. солдат в США подготовили к уровню повышенной боевой готовности

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы оперативно дислоцировать их в Восточной Европе в случае российского вторжения в Украину.

Источник: пресс-брифинг спикера Пентагона Джона Кирби

Дословно: "Государственный секретарь обороны США Ллойд Остин принял решение поднять уровень боевой готовности около 8,5 тысячи американских военных до "повышенного" из-за российского давления в Европе.

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В случае необходимости, благодаря режиму повышенной готовности, эти 8,5 тысячи военных могут быть быстро дислоцированы на территории наших стран-союзников в Восточной Европе. Эти подразделения являются частью сил быстрого реагирования НАТО.

Однако пока они не выполняют никакую военную миссию или боевое задание, а остаются расквартированными на территории Соединенных Штатов".

Детали: Кирби добавил, что в Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

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По его словам, в случае вторжения России в Украину, США будут применять эти подразделения для обороны НАТО в Восточной Европе.

Кроме того, Кирби заявил, что у США нет разногласий с европейскими союзниками по НАТО относительно реагирования на российскую угрозу в Украине.

Предыстория: 

  • Ранее 24 января Остин заявил, что предложил президенту США Джо Байдену разные варианты реагирования для успокоения союзников в Европе на фоне российской агрессии, в частности, разместить дополнительные подразделения военных, проводить регулярные полеты военных самолетов и направить дополнительный флот в акваторию Черного моря. Об этих планах указали также источники американских журналистов.
  • 24 января Государственный департамент США обязал семьи американских дипломатов в Киеве вернуться домой, а также разрешил добровольный отъезд государственных служащих из посольства в Киеве. Позже стало известно, что подобное решение относительно своих дипломатов в Киеве приняла Великобритания.
  • Накануне 23 января в Киев прибыли около 80 тонн военной помощи от США, в том числе боеприпасы. Перед этим поступила первая часть помощи 22 января, в которой было передано также и летальное оружие.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ситуация с российскими войсками на границах "контролируема" и причин для паники нет.

Денис Карловский, УП
Темы: СШАРосcияНАТОармиявойна
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