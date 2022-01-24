8,5 тыс. солдат в США подготовили к уровню "повышенной боевой готовности"

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы оперативно дислоцировать их в Восточной Европе в случае российского вторжения в Украину.

Источник: пресс-брифинг спикера Пентагона Джона Кирби

Дословно: "Государственный секретарь обороны США Ллойд Остин принял решение поднять уровень боевой готовности около 8,5 тысячи американских военных до "повышенного" из-за российского давления в Европе.

Реклама:

В случае необходимости, благодаря режиму повышенной готовности, эти 8,5 тысячи военных могут быть быстро дислоцированы на территории наших стран-союзников в Восточной Европе. Эти подразделения являются частью сил быстрого реагирования НАТО.

Однако пока они не выполняют никакую военную миссию или боевое задание, а остаются расквартированными на территории Соединенных Штатов".

Детали: Кирби добавил, что в Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, в случае вторжения России в Украину, США будут применять эти подразделения для обороны НАТО в Восточной Европе.

Кроме того, Кирби заявил, что у США нет разногласий с европейскими союзниками по НАТО относительно реагирования на российскую угрозу в Украине.

Предыстория: