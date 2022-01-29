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Байден: США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы

Суббота, 29 января 2022, 00:10
Байден: США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявил, что США "в ближайшее время" перебросят войска  в страны НАТО Восточной Европы.

Источник: Reuters, The Hill со ссылкой на заявление Байдена журналистам

Прямая речь: "В ближайшее время я перекину войска в Восточную Европу в страны НАТО… Не очень много".

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Что предшествовало: 24 января стало известно, что Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину. Сообщалось, что в Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Напомним:

  • В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия". Великобритания решила предоставить Украине несколько тысяч новых противотанковых гранатометов NLAW.
  • 25 января самолетом привезли в Украину дежурную часть вооруженной помощи США, в том числе около 300 противотанковых комплексов Javelin. 
  • 28 января в Украину прибыла финальная часть вооруженной помощи из США – на борту 81 тонна оружия. 

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Темы: БайденСШАРосcия
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