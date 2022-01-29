Байден: США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы

Президент США Джо Байден заявил, что США "в ближайшее время" перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.

Источник: Reuters, The Hill со ссылкой на заявление Байдена журналистам

Прямая речь: "В ближайшее время я перекину войска в Восточную Европу в страны НАТО… Не очень много".

Что предшествовало: 24 января стало известно, что Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину. Сообщалось, что в Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Напомним: