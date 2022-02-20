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Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 20:12
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО: ПРЕСC-ЛУЖБА МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".

Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет".

Детали: Резников также отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы РФ, где 22 февраля будет рассмотрен украинский вопрос.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", – сказал министр.

Что предшествовало: Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на своем ближайшем пленарном заседании, намеченном на 22 февраля, обсудит ситуацию, связанную с обострением ситуации на Донбассе и реакцией Запада.

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Пресс-секретарь Путина заявил, что тот принял во внимание обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

Темы: Резников


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