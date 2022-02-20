Байден созывает Совет нацбезопасности США по поводу ситуации в Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет в воскресенье заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Украине.
Источник: сообщение пресс-секретаря Белого времени Джен Псаки
Дословно: "Президент Байден продолжает следить за ситуацией в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует о развитии событий.
Она подтвердила, что Россия в любой момент может начать нападение на Украину".
"…президент созывает заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Украине".
Детали: В сообщении говорится, что Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими союзниками и партнерами.
Предыстория: Во время брифинга Байден заявил, что уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину.
Напомним:
- Российские медиа 19 февраля опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных в росСМИ появилось видео с так называемом "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.
- Россия может устроить провокацию на подконтрольной ей территории Донбасса, при этом в жертвах мирного населения обвинят Украину. Именно это может стать поводом для попытки полномасштабного вторжения в Украину.
- Российско-оккупационные войска продолжают стрелять в сторону украинских позиций на востоке, в результате боевых действий 2 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения.