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Байден созывает Совет нацбезопасности США по поводу ситуации в Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 02:50
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет в воскресенье заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Украине.

Источник: сообщение пресс-секретаря Белого времени Джен Псаки

Дословно: "Президент Байден продолжает следить за ситуацией в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует о развитии событий.

Она подтвердила, что Россия в любой момент может начать нападение на Украину".

"…президент созывает заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Украине".

Детали: В сообщении говорится, что Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими союзниками и партнерами.

Предыстория: Во время брифинга Байден заявил, что уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину.

Напомним:

  • Российские медиа 19 февраля опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных в росСМИ появилось видео с так называемом "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.
  • Россия может устроить провокацию на подконтрольной ей территории Донбасса, при этом в жертвах мирного населения обвинят Украину. Именно это может стать поводом для попытки полномасштабного вторжения в Украину.
  • Российско-оккупационные войска продолжают стрелять в сторону украинских позиций на востоке, в результате боевых действий 2 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения.

Темы: БайденУкраинаРосcия


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