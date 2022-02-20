Байден созывает Совет нацбезопасности США по поводу ситуации в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет в воскресенье заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Украине.

Источник: сообщение пресс-секретаря Белого времени Джен Псаки

Дословно: "Президент Байден продолжает следить за ситуацией в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует о развитии событий.

Она подтвердила, что Россия в любой момент может начать нападение на Украину".

"…президент созывает заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Украине".

Детали: В сообщении говорится, что Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими союзниками и партнерами.

Предыстория: Во время брифинга Байден заявил, что уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину.

Напомним: