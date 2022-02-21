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Совбез РФ высказался за признание ОРДЛО, Путин обещает решение сегодня

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 16:34
Совбез РФ высказался за признание ОРДЛО, Путин обещает решение сегодня
ПУТИН, ФОТО: РИА

Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Источник: трансляция заседания Совбеза РФ 21 февраля

Детали: Для проформы Путин дал слово членам Совбеза РФ.

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Большинство спикеров повторили тезисы Кремля, что "официальный Киев не хочет договариваться с Донбассом", не собирается выполнять Минские договоренности, упомянули о 800 тысячах людей с паспортами РФ на этой территории.

Глава Госдумы РФ напомнил, что российские депутаты уже определились по этому поводу, приняв соответствующее обращение.

Глава МИД Сергей Лавров в своем выступлении дошел до слов "геноцид", "атака на славян".

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Нынешнее решение, по мнению Лаврова, будет являться сигналом (поддержки) всему "русскому миру"

Также, по мнению Совбеза, такой шаг, мол, заставит США склонять официальный Киев к выполнению "Минских соглашений".

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил дать международным партнерам немного времени, чтобы они повлияли на Киев, но после уточняющих вопросов Путина даже оговорился и заявил, что поддерживает "предложение о вхождении "Донецкой и Луганской народных республик" в состав РФ".

Но Путин его поправил, что речь идет, мол, о "признании независимости".

Путин поблагодарил членов Совбеза и отметил, что решение примет до конца дня 21 февраля.

Напомним: Журналисты заподозрили, что заседание Совбеза России, которое транслировали якобы вживую, могло быть записано ранее.

Что предшествовало: Главари ОРДО Денис Пушилин и ОРЛО Леонид Пасечник синхронно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их так называемые "республики".

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