В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: пресс-служба Белого дома

Дословно: "Мы ожидали такого решения со стороны России и готовы немедленно реагировать.

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Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающее любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления какой-либо деятельности на территории, контролируемой этими формированиями".

Детали: В Белом доме пообещали рассказать о дополнительном ряде решений, которые будут введены из-за "признания" Россией 21 февраля незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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Дополнительные детали по введенным санкциям передадут должностным лицам Государственного департамента и Министерству финансов после подписания президентом Байденом.

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Заявление пресс-службы Белого дома Фото: скриншот УП

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