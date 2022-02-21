ЦОС: 150-тысячного войска РФ недостаточно для захвата Украины, есть гибридные сценарии

Информационный дайджест Центра оборонных стратегий относительно положения и перспектив агрессии Российской Федерации против Украины, основанный на данных, известных на 20 февраля.

Экспертная оценка ситуации

В последнее время ситуация значительно усложнилась. Все свидетельствует о принятом президентом РФ решении идти на существенное обострение ситуации.

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Самым уязвимым остается восток Украины, не только линия фронта, но и Азовское море и свободные города на побережье, уязвимые для амфибийных операций.

150 тысяч российских войск на границах Украины не достаточно для успешного осуществления (в тч завершения) полномасштабной стратегической операции, равно как и захвата (и удерживания) Киева. Потому эти сценарии, хоть они и существуют, являются авантюрными для РФ. По нашим данным, силы безопасности и обороны находятся в полной готовности к отражению атак.

При этом повышается риск гибридных сценариев – таких как диверсии, кибератаки и другого рода мероприятия. Данные оценки основываются на рациональном подходе. Однако руководство РФ может исходить из других оценок собственного потенциала, имеющихся у ВСУ сил, воли к сопротивлению руководства государства и общества. Не менее важными могут быть отличные от наших оценки относительно сплоченности Запада, а также способности России выдержать санкционное давление.

ВИДЕО ДНЯ

В Москве недвусмысленно намекают, что прекращение "гражданской" войны в Украине зависит от гарантий безопасности РФ со стороны США и НАТО.

В связи с последними событиями в акватории Азовского моря сохраняется возможность полной оккупации украинских морских пространств.

Вероятно, Кремль формирует второе направление высадки с моря.

Вооруженные силы РФ вблизи границы Украины

Оперативная обстановка. Ключевые факты

Подконтрольные России НВФ продолжают обстрелы украинской территории. За последнюю неделю было зафиксировано более 300 обстрелов вдоль линии разграничения. В результате погибли двое и ранены шесть военнослужащих ВСУ. Кроме того, пострадали гражданские граждане Украины и инфраструктура.

Продолжается перемещение войск РФ вдоль границ и кораблей ВМФ РФ в Черном и Азовском морях.

В ОРДЛО проводится общая мобилизация населения на комплектование 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. Значительная часть запрещенного Минскими договоренностями оружия находится вне мест хранения и используется при обстрелах ВС Украины.

Продолжаются мероприятия принудительной эвакуации населения из ОРДЛО в РФ с целью распространения дезинформационных нарративов и создания медийной картинки гуманитарной катастрофы, якобы вызванной Украиной. По сообщениям РФ, осуществлено принудительное перемещение более 50 тысяч человек (на утро 21 февраля уже более 61 тысячи – УП).

Продлены на неопределенное время совместные учения ВС РФ и ВС Беларуси "Союзная решительность – 2022".

20.02 более десяти российских кораблей прошли через фарватерный проход Крымского моста к Азовскому морю. Минобороны РФ выпустило официальное сообщение NOTAM о закрытии воздушного пространства над Азовским морем, мотивируя это ухудшением ситуации с безопасностью на Востоке Украины.

Геополитическое измерение

Госсекретарь США отметил, что события в Украине разворачиваются так, как и предупреждали американцы: в направлении вторжения. Хотя, по убеждению Вашингтона, Путин уже принял решение, пока границу не пересекли танки, все еще остается пространство для дипломатии.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что российские военные не возвращаются в РФ по завершении учений "Союзная решительность".

Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор. В нем речь шла о мерах по деэскалации ситуации на Донбассе.

Макрон выступил с предложением организации встречи на самом высоком уровне всех заинтересованных сторон (европейцев, союзников, россиян и украинцев) с целью определения нового порядка "мира и безопасности в Европе".

Хотя пока не понятно, о чем идет речь, по форме такое заявление противоречит позиции остальных стран коллективного Запада, что принципы европейской архитектуры безопасности не должны меняться, ведь базируются на нормах и принципах международного права, Устава ООН и Заключительного Хельсинкского Акта.

Путин снова отметил необходимость того, "чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу". Таким образом, в Москве недвусмысленно намекают, что прекращение "гражданской" войны в Украине зависит от гарантий безопасности РФ.

По версии Кремля, в эскалации ситуации виноват Киев, который получает западное оружие и стремится к силовому разрешению конфликта, что приводит к эвакуации мирных жителей оккупированных территорий в Россию.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства предупреждает, что если не остановить Путина в Украине, он начнет новые войны с другими государствами, такими как страны Балтии.

Президент Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что "все должны поддержать Украину безусловно – иначе мы не демократы, не христиане, не европейцы".

Возможные сценарии

Увеличиваются риски возможного проведения ограниченных операций группировками РФ в первую очередь на Востоке Украины. Наиболее уязвимыми направлениями российской агрессии остаются ОРДЛО, акватории Черного и Азовского морей, а также под постоянной угрозой находятся кибер- и инфопространства Украины.

Остаются возможными сразу несколько сценариев дальнейшего ведения войны РФ против Украины, очередная активная фаза которых началась на прошлой неделе. "Руководство ЛДНР" может обратиться к руководству РФ с просьбой предоставить военную помощь для защиты от "наступления Украины".

Не менее вероятным вариантом остается проведение "миротворческой операции по принуждению Украины к миру", вход войск РФ (или менее вероятно ОДКБ) на территорию т.н. "ЛДНР", выдвижение Россией ультиматума Украине, а в случае неполучения согласия – нанесение выборочных ракетно-авиационных ударов по объектам ПВО, РЭБ, пунктам управления.

Россия пытается создать условия, чтобы навязать свой вариант разрешения конфликта, что, в частности, предполагает: смену руководства государства, внесение изменений в Конституцию Украины, отказ от вступления в НАТО, федерализацию, прямой диалог с российскими прокси-силами на оккупированных территориях с целью придания им субъектности.