Путин получил согласие Совета федераций использовать армию на Донбассе

Совет Федерации получил обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских военных за рубежом.

Источник: спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, которую цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения".

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Детали: Матвиенко предложила рассмотреть данное обращение на нынешнем заседании в открытом режиме.

Она заявила, что обращение уже рассмотрено комитетами Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне, международным делам и советом палаты.

Обновлено: Матвиенко отметила: "Исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе"

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Совфед разрешил использовать армию за границей.

Напомним: В марте 2014 года Совет Федерации таким же образом дал согласие Путину на введение российских Вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

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