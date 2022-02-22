Путин получил согласие Совета федераций использовать армию на Донбассе
Совет Федерации получил обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских военных за рубежом.
Источник: спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, которую цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения".
Детали: Матвиенко предложила рассмотреть данное обращение на нынешнем заседании в открытом режиме.
Она заявила, что обращение уже рассмотрено комитетами Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне, международным делам и советом палаты.
Обновлено: Матвиенко отметила: "Исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе"
Совфед разрешил использовать армию за границей.
Напомним: В марте 2014 года Совет Федерации таким же образом дал согласие Путину на введение российских Вооруженных сил РФ на территорию Крыма.
Предыстория:
- Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
- В ночь на 22 февраля очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.