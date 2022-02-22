США ввели санкции против двух российских банков, олигархов и госдолга РФ

Байден в ходе речи 22 февраля в Белом доме по поводу санкций. Фото: Getty images

Президент США Джо Байден заявил, что американское правительство вводит финансовые санкции против двух российских банков, олигархов и блокирует погашение госдолга РФ на западных рынках ценных бумаг.

Источник: обращение Байдена

Прямая речь Байдена: "Кто такой, ради Бога, Владимир Путин, чтобы решать, где провозглашать новые независимые государства в мире на территории соседних государств? Это вопиющее нарушение международного права и йдет вразрез с предостережениями международных партнеров России.

Простыми словами, Россия просто "откусила" кусок территории от Украины, прикрыв это, как бы, решением о "признании республик" на Донбассе.

Это начало вторжения России в Украину.

Путин, в сущности, открыто объявил войну миру, если его требования не будут выполнены. Нам нужно ответить на это.

Если Россия решится идти дальше и начнет полномасштабное наступление войск на территорию всей Украины и крупных городов, включая столицу Киев, США совместно с союзниками и партнерами подготовили пакет еще более сокрушительных санкций".

Детали: США ввели санкции против двух российских государственных банков: "Внешэкономбанк" и "Военный банк" России. Российские издания утверждают, что под "военным банком" имелся в виду "Промсвязьбанк".

Американские санкции против госдолга России предполагают, что российское правительство не сможет совершать финоперации на западных рынках ценных бумаг для финансирования госбюджета.

Кроме того, американский президент пообещал ввести персональные санкции против российских топ-бизнесменов и членов семей, однако не назвал их фамилии. По его словам, российская элита, приближенная к Кремлю, также должна "пострадать" из-за нарушения Россией международного права.

Байден также заявил, что строительство и функционирование газопровода "Северный поток – 2" заблокировано. Это решение было принято совместно с германским правительством.

Президент США объяснил, что просьба Путина в российский парламент о легализации пребывания российских войск на оккупированной территории Украины является фактическим объявлением о вторжении.

Он несколько раз подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации Россию ждут все более жесткие экономические и политические санкции, которые не сравнимы с мероприятиями, введенными в 2014 году после российской аннексии Крыма.

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