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Канада вводит санкции против российских депутатов и банков

Анастасия КалатурВторник, 22 февраля 2022, 23:40
Канада вводит санкции против российских депутатов и банков
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада объявила о новых санкциях против России в связи с признанием ею ОРДЛО.

Источник: CBC cо ссылкой на премьера Канады Джастина Трюдо

Детали: Санкции включают в себя запрет канадцам на любые финансовые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

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Также канадцам будут запрещены операции c суверенным долгом России и иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" насчет признания ОРДЛО.

Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".

Прямая речь: "Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо...  Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире".

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Санкционный день: как мир ответил России на признание оккупированных ОРДЛО

Что предшествовало:

  • Президент США Джо Байден подписал указ о введении экономических санкций против всех лиц, причастных к боевикам незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против РФ - в частности, о санкциях против 5 российских банков.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта Северный поток – 2.
  • ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений после признания ОРДЛО.

Предыстория: Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.  Вечером 22 февраля Путин сказал, что признал так называемые "республики" на Донбассе в административных границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе с территориями, контролируемыми украинским правительством.

Темы: КанадасанкцииРосcияОРДЛО
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