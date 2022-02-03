Россия перебрасывает патрульные катера поближе к Азовскому морю – СМИ

Россия перебрасывает из Балтийского моря на юг, ближе к Азовскому морю, быстроходные патрульные катера в дополнение к большим десантным кораблям Северного и Балтийского флотов, которые сейчас находятся в Средиземное море.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Дословно: "Группировка российских больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов вошла в Средиземное море, где 24 января начались военные учения НАТО Neptune Strike 2022. Россия заявляет, что ее корабли также собираются участвовать в учениях – вслед за только что завершившимися учениями в Черном море.

Как полагают эксперты, несмотря на эти заявления, часть российских десантных кораблей, пришедших с севера в Средиземноморье, может также отправиться к берегам аннексированного Крыма. Так ли это – станет ясно, если российская группировка пройдет через Босфорский пролив.

Вместе с этим Россия перебрасывает из Балтийского моря и быстроходные патрульные катера проекта 03160 "Раптор" – их везут по земле, и эти катера попали на видео, которое было выложено в ТикТоке".

Hull 002 which is part of the Baltic Fleet. Safe to assume the other 3 are also boats from there, which means 4 of their 9 Project 03160 Raptors are on the move. pic.twitter.com/w4IfmL8ty2 — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 30, 2022

Детали: 3-8 февраля Россия планировала провести учения военно-морского флота в международных водах в пределах ирландской экономической зоны, но это вызвало критику в Дублине – и учения перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Россия в последнее время всё чаще проводит военно-морские учения в Мировом океане, вдали от собственных берегов. При этом российские власти критикуют страны НАТО за проведение учений, в частности, в Чёрном море.

4 project 03160 Raptors moving south near Rogachevka, Voronezh Oblast. https://t.co/BT0w83mdY6 pic.twitter.com/EcUvruPD5r — Benjamin (@hengenahm) January 30, 2022

Исследователь и эксперт по российским военно-морским силам Эйч Ай Саттон (H I Sutton), создатель сайта "Тайные берега" и автор книг о российском флоте, сказал в интервью "Радио Свобода", что перемещения российского флота происходят "в большом количестве" – и "все их надо рассматривать в контексте Украины, хотя и не 100% этих перемещений могут быть вызваны ситуацией вокруг нее".

Прямая речь эксперта: "Ситуация такова, что все, что делает ВМФ России, должно рассматриваться с оглядкой на Украину, как с российской стороны, так и со стороны западных стран, включая те страны, которые не входят в НАТО.

Ряд кораблей движется из Балтийского моря в Средиземное и, возможно, затем в Черное море. Это десантные корабли, которые могут использоваться как непосредственно для десантирования, так и для других военных действий, особенно в Азовском море.

Есть также корабли Тихоокеанского флота, я бы сказал, эскадра, которая заходит из Красного моря в Средиземное и включает в себя крейсер. Крейсер и другие корабли есть у России также в Северном море и Северной Атлантике.

Наконец, Россия перевозит катера по суше из Балтики и из Каспия в Азовское море. Таким образом, они укрепили свое военно-морское присутствие и на местном уровне. Это четыре основных направления".

Российские катера везут по суше до Азовского моря из Балтийского и Каспийского морей – эксперт

Детали: Саттон считает, что часть больших десантных кораблей, которая идет с севера, может остаться в Средиземном море или Атлантике, оттуда они смогут "косвенно поддерживать действия в Крыму, сковывая силы НАТО", а некоторые из этих кораблей "полезны только в том случае, если они отправляются в Черное море".

Напомним: Западные СМИ уже три месяца сообщают о наращивании Россией военной мощи у границ Украины, а теперь доказательством этого служат не только спутниковые снимки, но и видео передвижения техники, которые с января появляются в соцсетях и становятся предметом анализа журналистов и экспертов.

В частности, в видеозаписях запечатлено, как из Сибири и Дальнего Востока на запад России или в Беларусь перебрасываются части военной полиции, десанта, спецназовцы, а также силы Росгвардии из разных частей РФ.

Также на видео попала часть военной техники, прибывшая из России в Беларусь якобы для учений "Союзная решимость – 2022".