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СНБО предлагает чрезвычайное положение по всей Украине

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 11:08
СНБО предлагает чрезвычайное положение по всей Украине
Алексей Данилов. фото ОП

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля

Детали: Это решение должна утвердить Верховная Рада. Секретарь СНБО отметил, что будет докладывать этот вопрос в парламенте в среду.

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Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Относительно Донецкой и Луганской областей секретарь СНБО объяснил, что что там вводить ЧС невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия.

Отвечая на вопросы журналистов, Данилов уточнил, что чрезвычайное положение вводится на 30 дней. По его словам, на жизни большинства граждан это никак не отразится.

Прямая речь: "Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, это может быть ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка документов у физических лиц.

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Эти вопросы превентивны, чтобы в стране сохранялся покой, работала экономика, для предотвращения дестабилизации..."

Предыстория: 

  • 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Эти документы предусматривают направление на восток Украины российских войск якобы "для поддержания мира". Совфед разрешил Путину использовать армию за границей.
  • США и европейские страны начали вводить санкции в отношении России в ответ на очередной акт агрессии против Украины.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что размещенные без разрешения Украины российские военные на территории Донецкой и Луганской областей не являются миротворцами.

Темы: чрезвычайное положениеСНБО
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