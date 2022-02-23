Веб-сайты Кабмина не открываются. Минцифры сообщают о массовой DDoS-атаке

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новой массовой DDoS-атаке на государственные сайты Украины.

Источник: Телеграмм-канал Михаила Федорова

Прямая речь Федорова: "Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство.

Реклама:

Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".

Детали: Министр сообщил, что портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.

Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о попытках сломать аккаунты его семьи, заблокировать банковские карты и других кибератаках.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Кибератаки могут являться частью гибридной войны России против Украины. Они угрожают исчезновением или повреждением данных, нарушением функционирования государственных органов или их официальных страниц в интернете, могут вызвать неразбериху и усилить панику на фоне информационной войны.

Предыстория: