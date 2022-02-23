Веб-сайты Кабмина не открываются. Минцифры сообщают о массовой DDoS-атаке
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новой массовой DDoS-атаке на государственные сайты Украины.
Источник: Телеграмм-канал Михаила Федорова
Прямая речь Федорова: "Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство.
Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".
Детали: Министр сообщил, что портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.
Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о попытках сломать аккаунты его семьи, заблокировать банковские карты и других кибератаках.
Почему это важно: Кибератаки могут являться частью гибридной войны России против Украины. Они угрожают исчезновением или повреждением данных, нарушением функционирования государственных органов или их официальных страниц в интернете, могут вызвать неразбериху и усилить панику на фоне информационной войны.
Предыстория:
- 15 февраля хакеры атаковали ряд сайтов в Украине: DDOS-атака затронула, в частности, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, "Приватбанка" и "Ощадбанка".
- Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила впоследствии, что DDоS-атакам с 15 февраля подверглись порядка 15 украинских банков.
- Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран - России, Китая, Чехии и Узбекистана.
- В ночь с 13 на 14 января 2022 года хакеры взломали несколько правительственных сайтов.
- Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждала о возможных кибератаках 22 февраля на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua.